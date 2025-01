Nacional 21-01-2025

Luis Jara aclara rumores de su abrupta salida de Estados Unidos y reconoce estar atravesando por un proceso legal

Luego de su exitoso paso por el Festival del Huaso Olmué, el cantante Luis Jara se rompió el silencio para referirse a los rumores que han circulado durante los últimos días sobre su abrupta salida de Estados Unidos, a mediados del año 2024. Cabe mencionar que el artista chileno residía en Miami desde el año 2021 junto a su familia. Sin embargo, el también animador, recientemente regresó a nuestro país, desencadenando una serie de rumores que apuntaban a que debió volver de forma obligada.

Según trascendió, el intérprete de "Golpe de suerte", habría llevado músicos a Estados Unidos a trabajar sin papeles de trabajo, por lo que le cancelaron su visa. En ese contexto, el músico emitió un comunicado en el que relató los hechos. En este, reconoció que está atravesando un problema legal que afecta su situación migratoria en el país norteamericano. "Quiero dejar en claro que no fui expulsado de ningún país, como se ha especulado en algunos medios", comenzó diciendo el artista. "La situación que estoy atravesando es un proceso legal y personal que aún está en curso. Desde entonces, he optado por mantenerme en silencio para no entorpecer dicho proceso. Confío en que esta decisión será comprendida como un acto de responsabilidad y prudencia por parte de los medios", agregó.