Deportes 22-03-2023

Luis Pérez Franco: “Nos dolió perder”

Anteriormente la reflexión la había entregado el técnico Luis Marcoleta. El estratega hizo hincapié en que Deportes Linares tiene un buen equipo, que debe agregar algunos jugadores con experiencia “y no me cabe la menor duda que no será un cuadro fácil para nadie”, acotó en esa oportunidad.

Luis Pérez Franco, DT de los albirrojos, analizó el rendimiento de sus dirigidos “creo que hicimos un buen primer tiempo, en el segundo ellos mejoraron un poco. Nosotros bajamos, pero estamos perdiendo los partidos por errores nuestros, por eso quedamos con un sabor amargo. Si bien es cierto somos un cuadro que recién se está armando, inmaduro todavía, de esto tenemos que aprender porque uno saca más lecciones de las derrotas, estamos dolidos, pero hay que seguir trabajando, nadie dijo que sería fácil. Vamos analizando los partidos y vamos a ir con todo para sumar con Limache”.

En torno a las palabras del director técnico Luis Marcoleta , que dijo que los jugadores de experiencia marcan la diferencia en esta Segunda Profesional , agregó :“ sin duda es un tremendo técnico que conoce muy bien el fútbol, por eso creo que los tres partidos que hemos perdido han sido por errores nuestros, y en el último partido jugando bien perdimos un balón cerca del área nuestra sacan el centro y nos anotan el gol de cabeza , después no tuvimos la suficiente claridad que nos permitiera revertir el resultado . No vamos a bajar los brazos y hay que trabajar con carácter y personalidad. Lo que vemos en los entrenamientos a ratos lo practicamos, pero tenemos que ser más constantes para ir tomando confianza y hacer el primer gol, para dominar las acciones. Y finalmente estar más concentrados en las pelotas detenidas y en todo el juego”.

El partido frente a Deportes Limache, está programado para este sábado a las 20:00 horas, en el estadio Nicolás Chahuán, en la ciudad de La Calera.

PRESIDENCIA ACÉFALA

Anoche se reunían una vez más los dirigentes para buscar un presidente interino que pueda dirigir a la institución hasta el mes de octubre, que es la fecha en que debería haber elecciones. Aunque en rigor a partir del jueves quien decidirá el rumbo de la institución es la SADP, y si llega el inversionista “misterioso”, será la persona que tomará el 50% más 1 y al final el que tomará, determinaciones en la institución o en buen chileno las riendas del club.

Esta semana debería ser clara en esta materia y habrá que leer bien los estatutos para no cometer los errores del pasado.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo