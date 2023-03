Deportes 08-03-2023

Luis Pérez Franco: “Nos enfrentamos a un buen equipo que estará luchando por el ascenso”

Fiel a su estilo, el técnico linarense analizó en su estilo siempre franco y sincero lo que fue el partido ante Lautaro de Buin. “Creo que ese cuadro demostró todo lo que es la esencia del fútbol, con mucha tenencia de balón atacaba por todos lados. Nosotros estamos en modo Segunda División, tenemos que ponernos rápidamente, conocernos mejor. Nos encontramos con dos goles en el primer tiempo. A veces el fútbol no amerita, pero quiero destacar el coraje, las ganas de los muchachos ante un buen rival, creo que Lautaro juega muy bien, nosotros pusimos más carácter y ganas. Por eso quiero felicitar a los muchachos y esta victoria para todos los dirigentes que hacen el esfuerzo enorme, al municipio, en fin. No sé por qué a Linares le cuesta tanto, y sin duda que esto nos sirve para seguir trabajando, estamos recién comenzando. Fue un partido que no jugamos bien, sabemos que hay equipos que están realizando una gran inversión para subir, planteles con mucha jerarquía”.

Pérez Franco, agregó que el modo Segunda implica que “tenemos que ir mejorando y cuidarse en todo sentido. A veces somos un equipo inmaduro, no tener el balón y no hacer faltas en las zonas peligrosas. En el descuento fue una falla, regalamos ese descuento, quizás debimos haber sacado el balón y ordenarnos, pero esto es fútbol, pero tengo la Fe que cada vez que nos enfrentemos a los rivales vamos a ir mejorando”.

¿QUÉ FALTA?

Estamos de acuerdo que todos somos técnicos, principalmente los 1190 espectadores que estuvieron en las gradas el pasado fin de semana, pero concordamos que faltan piezas en el andamiaje. Aunque sabemos que Luis Pérez tiene muy claro lo que necesita para su plantel y las miradas apuntan a dos jugadores de experiencia. Uno de ellos es un conocido nuestro que defendió los colores albirrojos, Luis “chiqui” Oyarzo, que sería el enganche , recordemos que fue campeón con el Depo y además jugó en Segunda Profesional defendiendo los colores albirrojos, y un central con recorrido que de la tranquilidad en una zona tan importante.

Uno de los extranjeros ya está con su documentación al día. Se trata de Ezequiel Marcone, el trasandino. Lo del paraguayo Jonathan Valiente, todavía está a la espera.

El partido ante Fernández Vial está programado en principio para este sábado a las 18:00 horas en el estadio Ester Roa de Concepción y se jugaría sin público por el estado de excepción en esa comuna. Aunque por la tarde habrá un pronunciamiento en relación a esta materia.



