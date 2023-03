Crónica 18-03-2023

Luis Valentín Ferrada, se define como un defensor de la chilenidad



Un masivo lanzamiento de campaña, en Linares, para Consejero Constituyente (E 28) realizó el representante independiente de cupo RN, Luis Valentín Ferrada, así “el tío Valentín” entregó la bajada de lo que propone para esta nueva constitución, en caso de ser electo para realizar esta importante tarea país.



Abogado, escritor y agricultor linarense. Se define con un pie en la ciudad, defendiendo grandes causas y con el otro pie en el campo chileno y su gente. Justamente, sus primeras letras las estudió en la Escuela de Abránquil, en Yerbas Buenas, para años posteriores licenciarse de leyes en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Chile, con 21 años, recibiendo el premio de su generación.



Sin duda un personaje a nivel comunal, provincial y regional. Director del Programa de Comisiones de Reforma de los Códigos y Leyes Fundamentales de la Nación (1975-1980). Profesor. Miembro de la Sociedad de Historia y Geografía de Chile; de la Comisión Presidencial de la Cultura; de la Corporación del Patrimonio Cultural de Chile; director del Museo de la Chilenidad, y otras instituciones nacionales. Diputado al Congreso Nacional por la Provincia de Linares. Hijo Ilustre de Yerbas Buenas. Condecoración Región del Maule del año 2022.



EL LANZAMIENTO



Acompañado del alcalde Mario Meza y de su mano derecha, John Sancho, junto con diversos personajes políticos y públicos se dio el vamos a la campaña, en un salón del Estadio Español de Linares.



A la actividad asistieron los consejeros regionales, Cecilia Parham, Patricio Ojeda y Rafael Ramírez, además de otras autoridades locales, como la concejal Cintia Labraña. También estuvo presente su compañera de lista, Marlenne Durán.



Más de 150 personas fueron las que escucharon atentamente los 25 minutos de discurso de su candidato a consejero constitucional, destacando frases y conceptos sobre seguridad, tradiciones y el papel de la juventud en la nueva constitución. Así Luis Valentín Ferrada decía en pleno discurso, por ejemplo, "El dilema del momento no es entre el presente y el pasado. El dilema que debemos resolver es entre nuestro presente y nuestro futuro" o "Proponemos que el crecimiento económico es importante, pero no basta. Es preciso crecer como personas, como ciudadanos y como Nación. Crecer en orden, cultura, justicia, educación, salud y paz social, abrazando siempre nuestra bandera chilena".



El alcalde Mario Meza, se define con Luis Valentín Ferrada como su candidato para este 7 de mayo. “Creo que es lo que necesita el país. Es más, una persona me dijo, hace unos días, este caballero es capaz de redactar la constitución sólo, a modo de anécdota, ya que es abogado con especialidad constitucionalista”.

Por su parte, John Sancho comentó: “Fue importante escuchar a ambos candidatos a consejero constituyente. Respecto al discurso de Luis Valentín Ferrada, me hace juicio lo contingente que es, abordando temáticas propias de nuestras tradiciones, ya que es un hombre que las ha defendido, no sólo de palabra, sino también con hechos consumados, por ese motivo es querido en el campo, en el rodeo”.



¿POR QUÉ TÍO VALENTÍN?



Al ser consultado, por el apodo de “tío Valentín”, Luis Valentín Ferrada Valenzuela recordó a su amigo Nicanor Parra, de quien además fue su abogado en diversas causas y de quien guarda los mejores recuerdos.



Justamente, entre sus muchas conversaciones con este gran intelectual chileno, poeta, profesor y físico, con quien compartían tardes completas de anecdóticas tertulias. Un día, Nicanor le dice “Por qué no vas al registro civil y te cambias el nombre. Déjate sólo, Valentín a secas. Eso es lo que tiene la fortaleza. Simplemente Valentín…”.