Crónica 08-02-2024

Magdalena Piñera: Sobreviviente del accidente “fue un hombre muy generoso y valiente”



La hermana del expresidente Sebastián Piñera, Magdalena, se refirió a la pérdida del exmandatario luego del accidente aéreo del cual ella logró sobrevivir.



“Fue un gran hombre, muy generoso y muy valiente”, señaló tras hacer su primera aparición pública luego de que la noticia se diera a conocer oficialmente.



Cabe recordar que dentro del helicóptero se trasladaban 3 personas, además del exmandatario, las cuales lograron sobrevivir por sus propios medios, según se señaló desde la Fiscalía.



Precisamente esta institución declaró que se encuentra desarrollando una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.





Autopsia:

Luego de amplias pericias realizadas por profesionales del Servicio Médico Legal (SML) de Valdivia, se confirmó que la causa de muerte del expresidente Sebastián Piñera fue asfixia por sumersión.

De acuerdo con datos que fueron recabados por La Tercera, dicha información fue establecida luego de que la noche de ayer martes los peritos de la mencionada entidad comenzaran con los análisis. Esto, una vez que el cuerpo del exmandatario fue trasladado desde la tenencia de Carabineros de Lago Ranco hasta los laboratorios del organismo.

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, confirmó que la autopsia a la exautoridad “fue realizada durante la madrugada y su resultado informado a la familia.

“Estamos en condiciones de informar a la comunidad que la causa médico legal del expresidente Sebastián Piñera es asfixia por sumersión”, dijo la persecutora judicial.

En esa línea, la fiscal Esquivel explicó -consultada por una supuesta tesis de un infarto- que la causa de la pericia del SML “al haber sido asfixia por sumersión no considera esta otra posibilidad como causa de muerte”.

Por último, concluyó que hasta ahora en la investigación “no tenemos ninguna teoría en particular, sin embargo, las pericias forenses o médico legal a nosotros sí nos permite ir elaborando una teoría más probable de cómo habría sido la dinámica de este accidente aéreo. Como les señalábamos, en este momento en paralelo hay un equipo técnico que está dedicado a realizar todos los peritajes que tienen que ver con el helicóptero donde se produjo el accidente”.

Según antecedentes de la causa, el accidente en medio del cual falleció el otrora jefe de Estado se produjo minutos antes de las 15 horas del martes 6 de febrero, mientras pilotaba la aeronave en compañía de su hermana Magdalena, su amigo Miguel Ignacio Guerrero y el hijo de este, Bautista.

Así, en circunstancias que sobrevolaban el Lago Ranco, en el sector Ilihue, capotaron sobre el agua. Y si bien los tres ocupantes pudieron sobrevivir, el exmandatario no corrió la misma suerte.

En torno a las 16.15 del martes, su cuerpo fue rescatado por un buzo del grupo GERSA de Bomberos de Lago Ranco, a una profundidad de 25 metros aproximadamente