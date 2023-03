Crónica 19-03-2023

Magíster en Salud Pública UCM lanzó libro que compila los aportes que abordan metodologías de costeo para la atención primaria, salud mental, epidemiología, cáncer, salud oral, soberanía alimentaria, entre otros temas.

-La obra fue entregada a las autoridades de gobierno y salud del Maule. El libro puede ser descargado gratuitamente desde linkfly.to/facsaucm o en las redes sociales @facsa_ucm



La mejora del sistema de salud y de las condiciones de pacientes y personal sanitario, siempre ha sido una constante preocupación, sobre todo en el marco de la pandemia que aún sigue sin superarse.

Atendiendo a la necesidad de generar fórmulas de solución basadas en la evidencia, desde el Magíster en Salud Pública de la Universidad Católica del Maule (UCM), lanzaron el libro Salud Pública: aportes y propuestas de intervención.



La obra compila 10 propuestas que derivan de las investigaciones de grado. La salubrista y reconocida investigadora Dra. María Teresa Muñoz, académica de la UCM y quien realizó el prólogo del libro comentó que “son una contribución de excelente calidad y también pueden servir como modelo para otras regiones o comunas del país. En caso de ser ejecutadas y si se invierten en estas propuestas, van permitir que mejoremos condiciones de salud que en nuestra región son tan necesarias”, dijo.



El libro ha sido entregado a representantes de instituciones sanitarias y de gobierno, según explicó la directora del Magíster en Salud Pública UCM, Marlenne Macaya, porque “hay un compromiso que tenemos a nivel institucional y como programa de no quedarnos con el conocimiento en la academia, sino que se traspase a autoridades locales y pueda ocuparse como un insumo importante para la materialización de nuevas propuestas”, señaló.



Algunas propuestas

Una metodología del cálculo de los costos de las atenciones en el nivel primerio de salud, fue realizada por Fernando Bravo Valenzuela, egresado del Magíster. De aplicarse, podría conocerse con certeza cuánto dinero necesitan los consultorios o cesfam para atender al público.



El autor manifestó que “los aportes que se realizan a nivel central están definidos a nivel per cápita, o sea, es un aporte fijo que no contempla, por ejemplo, si existe alguna diferencia entre la atención de un diabético que está compensado o un diabético que está descompensado. En base a eso, se determina un cálculo de cuánto es lo que al Estado le cuesta atender a un paciente y la idea es contrastarlo para saber si es que los recursos que el Estado envía, realmente son suficientes para cubrir esas atenciones que se dan”, expuso.



Por su parte, Diego Estuardo también egresado del Magíster en Salud Pública UCM, desarrolló una propuesta de intervención en calidad de vida para personal sanitario en el contexto de pandemia. El autor evidenció que, no sólo la gestión administrativa e indicadores de rendimiento pueden verse afectados por una baja calidad de vida laboral, sino que, de mejorarse estas condiciones, el sistema de salud pública podría disminuir entre un 1,8 y 3 por ciento el gasto anual en recurso humano asociado al ausentismo producto de licencias médicas.