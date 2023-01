Nacional 20-01-2023

Mal rotulados y sin certificaciones de seguridad: Seremi de Salud RM informa del retiro de 11 mil flotadores

1 mil productos. Esa es la cifra que informó hoy en el marco de una fiscalización a un local de venta de flotadores en Santiago el Seremi de Salud Metropolitano, Gonzalo Soto, respecto del retiro en enero de artículos mal rotulados y sin certificaciones de seguridad.



El seremi informó que "ante el aumento de compra y uso de flotadores en verano, hemos incrementado la fiscalización de estos productos dirigidos a menores de 14 años, los que son calificados por el reglamento como juguetes ideados para transportar a un niño o niña por el agua, teniendo un fin lúdico y no preventivo". En esa línea, la autoridad de Salud de la RM comunicó que por esto "deben poseer una leyenda precautoria que indique que no es un salvavidas, advirtiendo que tiene que ser utilizado donde el menor no pueda perder el equilibrio y bajo vigilancia de un adulto". Soto contextualizó diciendo que en Chile durante el 2021 fallecieron 38 menores entre 0 a 14 años por accidentes por sumersión, situaciones que ocurrieron principalmente entre enero y febrero. "Para evitar una tragedia, recomendamos comprar flotadores fijándose en la existencia del etiquetado y en las válvulas y tapones, los que deben quedar adheridos y firmes, con un sistema antirretorno, a modo de evitar la pérdida de aire del flotador", agregó el seremi. Sobre la fabricación de flotadores dirigidos a niños y niñas menores de 14 años, Soto aseguró que “deben confeccionarse reduciendo al mínimo los riesgos de hundimiento y de pérdida de estabilidad. Y tienen que estar etiquetados con letra legible y en español, informando el nombre genérico, razón social del fabricante o importador, país de origen y edad recomendada”. La autoridad de Salud de la RM llamó a los adultos a “tener presente que estos productos sólo sirven para jugar o para facilitar el aprendizaje para nadar en niños y niñas, por tanto, los flotadores no son elementos de seguridad y nunca reemplazan la correcta supervisión de un adulto”.