Deportes 12-04-2025

Malas noticias: No va el inversionista en Deportes Linares y se complica el panorama

- Presidenta Mariela Vásquez espera un lleno en el estadio el próximo jueves

Era la peor noticia. La que no queríamos escuchar de labios de la presidenta de la Corporación , Mariela Vásquez. Se cayó el inversionista que estaba interesado en hacerse cargo del club albirrojo .

Esta fue una verdadera “bomba” para los socios , hinchas y simpatizantes albirrojos, porque había esperanzas para salir del complicado momento económico . Lamentablemente esto no ocurrió y solo esperan que en el próximo partido del jueves 17 de abril desde las 19:30 horas se registre un lleno hasta las banderas .

La presidenta , Mariela Vásquez, comenzó su diálogo con la prensa, dijo que “en las ultimas horas nos llamó el alcalde, que fue la persona que contactó al inversionista y nos comunica que había desistido de comprar el club, por eso quisimos entregar esta noticia negativa. Nosotros asumimos un compromiso con la comunidad , pero con mil personas en el estadio. Menos de eso a nosotros no nos permite financiar el gasto de lo que significa solventar un club profesional, en las actuales condiciones”.

“Llevamos alrededor de 380, socios, o sea muy poco . Ayer estábamos muy devastados y bajando las cortinas , hay un esfuerzo enorme de los hinchas. Es archiconocido que la SADP no tiene dinero . Jaime Valdés gastó mas de mil 200 millones de pesos, en las pasadas las temporadas. Hoy pagamos las cotizaciones de los jugadores y pronto del cuerpo técnico. Tenemos plazo hasta el 15 del presente mes para cancelar los sueldos, de lo contrario, comenzará la resta de puntos . Vamos cuartos en la tabla , algo impensado con este equipo que se conformó a última hora .Necesitamos llenar el estadio frente a Osorno , de lo contrario no tenemos nada más que hacer, aunque nos duela . Esto será clave para ver la respuesta de los verdaderos hinchas de Deportes Linares”.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo