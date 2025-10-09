Editorial 09-10-2025

Maltrato animal

La Comisión de Constitución retomó la discusión del proyecto de ley que crea un registro de condenados por el delito de maltrato animal y disponer la incautación de los animales afectados.

El proyecto modifica la ley N° 21.020, sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, para crear el citado registro. La iniciativa es una moción de la diputada Carolina Marzán, a la cual el gobierno adhirió mediante indicaciones, presentadas en el mes de abril pasado, ya que el texto propone la creación de nuevas funciones que son facultad exclusiva del gobierno.



En la sesión, la ministra de la Secretaría general de la Presidencia, Macarena Lobos, explicó brevemente estas indicaciones y el costo fiscal del proyecto. Este considera un gasto inicial de 149 millones aproximados para la creación del registro digital y un gasto en régimen de 19 millones para su mantención.

El gobierno precisó en las indicaciones, por ejemplo, que este registro no será de carácter público. Sólo podrán acceder a su información personas inscritas en registros como el de Criadores y Vendedores de Mascotas, Animales de Compañía o de Animales Potencialmente Peligrosos de la Especie Canina, etc.

El proyecto también modifica el Código Penal para agregar como agravantes del delito de maltrato animal, el cometer el hecho en contra de una hembra preñada o recién parida, hasta el destete total de la cría o crías. Además, que el maltrato lo cometa el propietario del animal o quien lo tenga a su cuidado. Así también, cometer el hecho en un evento público o difundirlo a través de, por ejemplo, redes sociales.



