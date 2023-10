Nacional 01-10-2023

Mamá de falso médico prófugo de homicidio quedó presa como cómplice

El Juzgado de Garantía de Puente Alto ordenó prisión preventiva para la madre de falso cirujano, quien realizó una operación en el domicilio de una mujer de 27 años que, posteriormente, se descompensó y falleció en el Hospital Sotero del Río.

La mujer, de 67 años, fue imputada como coautora de los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y de homicidio simple, debido a que guardaba insumos, encontrados en su domicilio cuando fue detenida, y recibía los pagos en su cuenta bancaria de los procedimientos que realizaba su hijo, Pedro Ibañez Villalobos.

La mujer quedó con la medida cautelar por 120 días mientras dure la investigación. El Ministerio Público solicitó 180 días, pero esto no fue aceptado, dada su presunta calidad de coautora y no de participante directa en el crimen.

Según los antecedentes, el falso cirujano Pedro Ibañez Villalobos, de nacionalidad peruana, no contaba con licencia para ejercer la profesión y realizó un implante mamario a una mujer, que ya se había realizado una liposucción con él.