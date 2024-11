Opinión 17-11-2024

Manejo del inglés en Chile



El mundo no angloparlante retrocede en el manejo del idioma inglés. Pero Chile se recupera. Esta es una de las conclusiones que dejó el reciente reporte EPI que mide anualmente el manejo del idioma en 116 países con la participación de más de 2 millones de personas.



Chile logró 525 puntos -el más alto desde que participa en el ranking- y el resultado se explica por el gran desempeño mostrado por las personas entre 26 y 40 años. A nivel latinoamericano, Chile logró recuperar posiciones y se ubica en el octavo puesto (número 47 en el mundo).



Si embargo, e independiente de este repunte, no podemos olvidar los importantes desafíos pendientes, y uno de los más urgentes es el nivel de inglés que muestran los jóvenes a edades tempranas (18-20 años), que desde la pandemia han venido cayendo sucesivamente en el nivel de inglés, sin mostrar signos de recuperación. Es en este segmento donde hay que hace hincapié, aprovechando además la alta capacidad de aprendizaje y retención de nuevas lenguas que tienen los jóvenes.



Otra tarea pendiente de la que debemos ocuparnos como país es la brecha de género. Desde 2017, cuando los hombres alcanzaron a las mujeres, las han superado en el dominio del idioma, sin que la distancia se acorte. Es un tema de gran relevancia, considerando las oportunidades de desarrollo profesional, social y de más equidad de género que entrega el dominio del inglés.



El panorama en Chile en cuanto al dominio de este idioma ha mejorado, pero hoy más que nunca no hay que aflojar, ni descuidar los importantes desafíos que quedan por delante.



Javier Droguett

EF Education First Chile