Policial 26-08-2025

Manejo en estado de ebriedad

La comisión de transportes presidida por el senador Alejandro Kusanovic, aprobó en general el proyecto que modifica la Ley de Tránsito, con el objeto de elevar las sanciones aplicables a quienes infrinjan la prohibición de conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la

influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas.

La moción -que cursa su primer trámite y tiene como autores a los senadores Sebastián Keitel y Alejandro Kusanovic- busca aumentar signifi cativamente las multas, elevando los rangos hasta 100-200 UTM (es decir, hasta $13.853.000) en los casos más graves.

Además, anticipa la cancelación de la licencia a la segunda infracción, eliminando la ecesidad de una tercera reincidencia.

El énfasis “está en endurecer las sanciones económicas y administrativas”, se dijo en el debate de la Comisión.

“Hoy, se cancela la licencia recién al tercer evento. El fondo con este proyecto es que no exista una reincidencia y se suspenda una vez cometido el segundo delito”