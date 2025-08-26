martes 26 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 26-08-2025
    Manejo en estado de ebriedad
    Publicidad 12
    La comisión de transportes presidida por el senador Alejandro Kusanovic, aprobó en general el proyecto que modifica la Ley de Tránsito, con el objeto de elevar las sanciones aplicables a quienes infrinjan la prohibición de conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la
    influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas.
    La moción -que cursa su primer trámite y tiene como autores a los senadores Sebastián Keitel y Alejandro Kusanovic- busca aumentar signifi cativamente las multas, elevando los rangos hasta 100-200 UTM (es decir, hasta $13.853.000) en los casos más graves.
    Además, anticipa la cancelación de la licencia a la segunda infracción, eliminando la ecesidad de una tercera reincidencia.
    El énfasis “está en endurecer las sanciones económicas y administrativas”, se dijo en el debate de la Comisión.
    “Hoy, se cancela la licencia recién al tercer evento. El fondo con este proyecto es que no exista una reincidencia y se suspenda una vez cometido el segundo delito”
    Freddy Mora | Imprimir | 61

    Otras noticias

    Fiscalía y Carabineros exponen datos sobre delito de robo de cables
    Fiscalía y Carabineros exponen datos sobre delito de robo de cables
    San Clemente: Carabineros detuvo a un sujeto por utilización de hilo curado en la vía pública
    San Clemente: Carabineros detuvo a un sujeto por utilización de hilo curado…
    San Javier: Carabineros detuvo a 2 sujetos por receptación de un vehículo
    San Javier: Carabineros detuvo a 2 sujetos por receptación de un vehículo
    PDI LINARES DETUVO A MENOR DE EDAD CON ÓRDEN VIGENTE POR ROBO
    PDI LINARES DETUVO A MENOR DE EDAD CON ÓRDEN VIGENTE POR ROBO
    Colegio de Profesores definió 11 ejes de acción para los próximos meses
    Colegio de Profesores definió 11 ejes de acción para los próximos meses
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para