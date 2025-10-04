Política 04-10-2025

Manifiestan preocupación por el nuevo sistema de pensiones

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó siete resoluciones dirigidas al Presidente de la República. Además, un acuerdo donde el Pleno manifestó su preocupación por la implementación del nuevo sistema de pensiones.

En ese sentido, con 115 votos a favor y 2 en abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados expresó su preocupación por la correcta implementación de la citada Ley 21.735, que permitirá el aumento significativo de las jubilaciones en el país.

El Acuerdo N°50 alerta sobre recientes declaraciones de candidatos presidenciales y a otros cargos de elección popular, que proponen derogar aspectos fundamentales de la ley -como el seguro social- que son, justamente, los que permiten el aumento concreto de las pensiones.



