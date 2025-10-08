Agricultura 08-10-2025

ManpowerGroup inicia temporada de reclutamiento agrícola 2025-2026 con más de 1.000 vacantes disponibles en la zona central

- La convocatoria ofrece empleo formal, bonos de fin de temporada y sueldos que van entre $600.000 y $800.000, en busca de trabajadores con y sin experiencia en el sector agrícola.

ManpowerGroup Chile anunció la apertura de su proceso de reclutamiento para la temporada agrícola 2025-2026, poniendo a disposición más de 1.000 puestos de trabajo en diversas zonas de las regiones de O’Higgins y Maule.

La iniciativa busca responder a las necesidades de uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional, que cada año genera un alto volumen de empleos temporales y aporta significativamente a las exportaciones del país, con cifras que 2024 alcanzaron un récord de 20.525 millones de dólares.

Las posiciones están abiertas a personas con y sin experiencia previa, mayores de edad y sin distinción de formación educacional. La disponibilidad de cargo va desde operarios de packing, semillas, cosecha y otras labores operativas. Entre las condiciones destacan la variedad de horarios, remuneraciones que fluctúan entre los $600.000 y $800.000, además de la posibilidad de recibir bonos por fin de temporada como incentivo adicional.

“Comprendemos la importancia del sector agrícola para la productividad del país. Por eso, desde nuestros servicios especializados de reclutamiento y soluciones de talento humano, buscamos ser un aliado estratégico conectando el talento con las oportunidades de empleo formal, cumpliendo siempre con la normativa laboral vigente”, señaló Blas Soto, Gerente Zona Centro Sur Manpower Chile.

