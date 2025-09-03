Cultura 03-09-2025

Manta Raya: Encuentro de Dibujantes Locales llega a la Casa de la Cultura de Linares

Este viernes 5 de septiembre, entre las 15:00 y 19:00 horas, la Casa de la Cultura Margot Loyola Palacios de Linares abrirá sus puertas a la primera edición de Manta Raya – Encuentro de Dibujantes Locales, una iniciativa organizada por el Departamento Municipal de Cultura, con el apoyo de la propia Casa de la Cultura.

Manta Raya reunirá a 15 artistas locales y regionales dedicados a la ilustración, el dibujo, el cómic y la producción de fanzines. Durante la jornada, el público podrá recorrer stands con obras originales, prints, stickers, libros ilustrados y publicaciones gráficas, en un espacio gratuito y abierto a toda la comunidad.

“Nuestro objetivo es visibilizar el trabajo de dibujantes e ilustradores locales, generar redes entre creadores y acercar estas manifestaciones gráficas a nuevos públicos. Manta Raya nace con la intención de proyectarse en el tiempo y convertirse en un punto de encuentro anual para la ilustración en Linares”, señaló Marisol Acuña, directora de la Casa de la Cultura.

La participación de los expositores fue definida a través de una convocatoria abierta que recibió una alta respuesta de la comunidad artística, lo que confirma el interés y la vitalidad de las artes visuales en la provincia.

