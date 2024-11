Nacional 10-11-2024

Maquinaria y vehículos quemados en nuevo ataque a faena forestal en La Araucanía

Un nuevo ataque incendiario se saldó este viernes con al menos seis camiones, dos camionetas y maquinaria forestal destruidos en la comuna de Nueva Imperial, en la zona costera de la Región de La Araucanía.

Según los primeros antecedentes, un grupo de entre siete y ocho sujetos armados llegó hasta una faena forestal en la localidad de Molco. Allí, los atacantes amenazaron a los trabajadores y luego quemaron los vehículos y las máquinas.

"Durante su huida, uno de los sujetos hace uso de un arma de fuego larga, tipo escopeta, hacia uno de los trabajadores", detalló la teniente coronel de Carabineros, Ximena Valle. Sin embargo, no se registraron personas lesionadas.

De momento, no hay información sobre la presencia de lienzos o panfletos reivindicatorios de alguna de causa.

El presidente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, reaccionó al atentado remarcando que "la Región de La Araucanía requiere seguridad, paz, tranquilidad, desarrollo, trabajo e inversión".

"(No obstante), con estos niveles de destrucción y de inseguridad, lo cierto es que eso se va a retrasar aún más, condición que hace que lamentablemente, La Araucanía muestre baja inversión, alto desempleo y alto nivel de pobreza", alertó.