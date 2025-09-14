Opinión 14-09-2025

Margot Loyola Palacios Linares 15 de septiembre 1918 - Santiago 3 de agosto de 2015 En Linares nació la voz de Chile… y su canto tiene el murmullo de las aguas maulinas”

(Manuel Quevedo Méndez)



El pedestal de la estatua, inaugurada a mediodía del domingo 15 de septiembre de 2019, frente a la Casa de la Cultura, en la Alameda Valentín Letelier, lleva la siguiente inscripción: Margot Loyola Palacios, Hija Ilustre de Linares (1975) y las siguientes palabras que identifican la obra, para la historia y como agradecimiento de su ciudad natal a la insigne Maestra, investigadora, folclorista y profesora:

“En Linares nació la voz de Chile…Margot nació en el mes de la patria, el 15 de septiembre de 1918, fecha que hoy se celebra en su honor, al conmemorarse en Chile el Día del Folclor.

Su primer acercamiento a un instrumento fue a los ocho años. Su madre quería que fuera pianista. En 1926 contrataron a un joven que viajaba desde Talca, para hacerle clases en la casa de los Villa, familia amiga que tenían un piano.

Margot estudiaba junto a la hija menor. “Recuerdo las primeras notas, que eran redondas: do, re, mi, fa, sol… Puras redonditas y las veía tan lindas, que se me quedaron aquí adentro”; aprendiendo su primera canción a los ocho años, “Adiós al piano”.

Cuando era pequeña y, vivían aún en Linares, improvisaba actividades para entretener a su familia y vecinos. Juan Loyola dice que era como una madre para él y sus hermanos, y que su presencia inundaba de alegría el hogar. Contó que una vez “la Margocita”, de once años, organizó un concierto para su familia con botellas llenas de agua, con las que obtenía distintas tonalidades, fabricando una especie de piano. También cuenta que, junto con Estela, inventaban obras de teatro. Armaban un escenario e instalaban cajones como asientos; su público eran niños que invitaban a la casa.

Los antecedentes indesmentibles señalan que efectivamente en nuestra Villa de Linares nació la voz de Chile, cuya vida y obra se ha quedado para siempre en la historia nuestra.

… y su canto tiene el murmullo de las aguas maulinas”, ella misma con el conjunto Cuncumén, en los años 50, sentaron las bases para que la renovación de la música de raíz folclórica que surgió en los años 60, tuviera buena acogida.

Gracias a ellos, la institucionalización de un concepto de folclore y la consolidación de un repertorio, una práctica per formativa y una forma de acercarse al folclore, contarán con el apoyo universitario, pero también de la industria musical, especialmente de la radio y el disco.

Así se crea una relación entre la academia y la industria, que permitirá masificar, en Chile, un patrimonio musical y cómo abordarlo, que de otro modo habría permanecido sumergido bajo la cultura masiva.

Las escuelas de temporada también dieron paso al nacimiento de conjuntos de proyección folclórica. Entre los más conocidos, Cuncumén y Millaray.

Cuncumén, cuyo primer director fue Rolando Alarcón -iniciador del neofolclor y después participante de La Nueva Canción Chilena-, y del cual fue director artístico durante varios años Víctor Jara, una de las primeras agrupaciones en proyectar sobre el escenario cantos y danzas recopilados en zonas rurales del país.

Sus integrantes habían actuado en un inicio en el Conjunto de Alumnos de Margot Loyola hasta que se independizaron con su nuevo nombre, Cuncumén que en mapudungun significa “Murmullo del agua”

Margot Loyola Palacios, fallece en Santiago el 3 de agosto de 2015.

