Deportes 04-06-2025

Mariela Vásquez: “Como Corporación hemos cumplido con el acuerdo con la S.A. y esperamos reunirnos esta semana con Jaime Valdés”

La presidenta de la Corporación de Deportes Linares , Msriela Vásquez, fiel a su etilo , aclaro la situación actual que viven los albirrojos , principalmente en lo administrativo . De paso envió un tirón de orejas para quienes no acompañaron el partido amistoso ante Panimávida.“ Agradecer al equipo de Termas y Aguas de Panimávida que nos acompañó y nos dio una manito para realizar fútbol con nuestro equipo . Lo que si quedamos al debe es con el público , puesto que tenemos que financiar el viaje a Puerto Montt , y también lo que se relaciona con el pago de los guardias , colaciones , los gastos operacionales de un partido . Pero , tenemos que seguir trabajando , nosotros hasta el momento seguimos a cargo de la institución , entregándole aporte a la Sociedad Anónima ,por eso tenemos que seguir cumpliendo con los compromisos , si bien es cierto vamos al día en todo , aunque todavía necesitamos el apoyo de la comunidad para seguir dándole alegrías a la hinchada , porque nosotros estamos haciéndonos cargo de todos los costos operacionales de la institución . Por esta razón durante la semana nos vamos a reunir con Jaime Valdés, para saber cuáles serán los lineamientos, porque nosotros cumplimos con los tres meses el pasado 28 de mayo , tal cual le habíamos conversado, ese era el compromiso con la S.A . Jaime , es el presidente de la Sociedad Anónima. El aspecto financiero es muy difícil , hemos visto como hay instituciones que han perdido puntos por el no pago de sueldos y cotizaciones , aquí se ha hecho un tremendo esfuerzo , gracias a la comunidad. Ahora estamos pensando en el viaje al sur , para el duelo frente a Puerto Montt , este domingo a las 12:30 horas . Un viaje que significa grandes sumas de dinero , hay que viajar antes , para cubrir alojamientos . Esperamos reunirnos con Jaime , para ver qué pasará porque la idea no es abandonar a estos chicos que están realizando una tremenda campaña”.



BONO DE COOPERACIÓN



Durante esta semana se pusieron a la venta bonos de cooperación a beneficio de Deportes Linares “ Soy de Linares Soy del Depo” . El valor del bono es de 2 mil pesos y hay 15 premios a repartir . El sorteo está pactado para el 13 de junio a las 20:30 horas . Por eso se invita la comunidad a cooperar para apoyar a los albirrojos en su periplo a Puerto Montt .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo