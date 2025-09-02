Opinión 02-09-2025

Market Maule Brilló en Molina con Emprendedores Locales

La Plaza de Armas de Molina fue el escenario de la Expo Market Maule, donde artesanos y productores de la región mostraron lo mejor de su talento y creatividad durante todo el fin de semana.



Con gran convocatoria se desarrolló en Molina una nueva versión de la Expo Market Maule, instancia que reunió a emprendedores y artesanos de distintos rubros, quienes exhibieron y comercializaron sus productos en la Plaza de Armas de la comuna.



Pamela Navarro, creadora de Espiral Joyas, valoró la oportunidad de ser parte de esta vitrina regional. “Estamos en la plaza de Molina participando junto a muchos artesanos, así que los invito a participar de esta velada, además estaremos desde el viernes hasta el domingo participando de la Expo Market Maule”, comentó.



Por su parte, Andrés Alcapio de Taruca House destacó el sello cultural de su emprendimiento: “Es una marca que diseña y fabrica prendas que invitan a viajar por el Maule”.



En tanto, Lorena Oviedo de Paqari, enfatizó el carácter patrimonial de su propuesta creativa: “Mi emprendimiento está enfocado a lo que es el rescate de las etnias de Chile, pero también me enfoco mucho en el trabajo en lana y en vellón”.



La feria fue valorada por el público que recorrió los distintos stands, transformándose en una verdadera vitrina para la identidad y el emprendimiento regional.



Este tipo de instancias son impulsadas por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP), presidida por el gobernador del Maule Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, quien encabeza el directorio de la institución.

