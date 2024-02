Editorial 29-02-2024

Más allá de las coordinaciones de tránsito:



Por estos días hemos observado una serie de mejoras en las demarcaciones viales y una seguidilla de reuniones entre diferentes actores vinculados al tránsito y el transporte escolar.

Lo cierto es que frente al día a día deben realizarse muchos esfuerzos para no caer en el estrés y mucho más importante aplicar el criterio de la buena conducta vial.

Si bien la mayoría de los conductores del transporte escolar especialmente, pero también particulares no respetan muchas veces las señaléticas y espacios reservados comenzando los eternos bocinazos que luego se transforman en retrasos y ello se traslada a los indeseados accidentes de tránsito.

No es extraño observar vehículos particulares en espacios reservados para el transporte escolar pero a veces pese a que tienen lo espacios liberados, toman y dejan estudiantes en doble fila lo que es un inminente riesgo para sus pequeños pasajeros y pasajeras.

Ojalá aumenten las fiscalizaciones y la conciencia del buen conductor y conductora para evitar algún hecho lamentable.

Y que la visibilización de las reuniones rinda frutos en la práctica del día a día.