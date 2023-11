Opinión 25-11-2023

Más allá de WeWork: El futuro de los espacios flexibles

Jorge Araos, director de oficinas de JLL Chile



La situación de WeWork es un buen ejemplo de lo cambiante que puede ser el mercado cuando carecemos de una estrategia de negocios robusta y descuidamos importantes señales. La apertura fallida en bolsa, seguida por pérdidas que superan los US $16 billones a junio de 2023, ha dejado al descubierto las debilidades en la gestión y dirección de la empresa.

A pesar de la alianza con Softbank, que permitirá que el servicio de WeWork en Latinoamérica continúe operando, el mercado de oficinas –que mostraba signos de estabilización– podría resentirse ante la falta de cumplimiento de la promesa inicial de WeWork. Esto plantea la pregunta de si su quiebra será una amenaza para los modelos de coworks o espacios flexibles que han proliferado tras la pandemia.

Sin embargo, esta situación no debe ser interpretada como el fin de estos modelos flexibles de oficinas. Han desempeñado un papel crucial en la consolidación de la alternativa de trabajo híbrido, el surgimiento de nómades digitales y la innovación en las alternativas de método de trabajo post pandemia. La experiencia de WeWork no debe ser vista como representativa de toda la industria, sino como un llamado de atención para mejorar las prácticas comerciales y la toma de decisiones estratégicas.

Una señal alentadora para el mercado, sería que los actores ya establecidos aprovechen esta situación para poner manos a la obra y expandirse, consolidar su oferta de valor y atraer a los usuarios que anteriormente optaron por WeWork. Actores como Hit Cowork, Spaces, Cowork Latam e IF ya están planificando sus próximos cinco años con el objetivo de mantener y mejorar sus propuestas de valor, llevando este servicio al siguiente nivel.

La quiebra de WeWork no debe desalentar, sino motivar a aprender de los errores y fortalecer los enfoques comerciales. La industria de coworks y espacios flexibles tiene el potencial de seguir desempeñando un papel fundamental en la transformación del entorno laboral, siempre y cuando se aborden adecuadamente los desafíos que se puedan presentar.