Opinión 15-01-2025

Más allá del puntaje

Carolina Norambuena Ramírez

Académica Psicología U. Andrés Bello, sede Concepción



Rendir la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) es un momento crucial para muchos estudiantes en Chile, sin embargo, no todos obtienen los resultados esperados. Esto puede ser desalentador y conllevar a diferentes emociones ligadas a la frustración, lo cual es natural si comprendemos la presión que significa rendir una evaluación estandarizada.

Un elemento que nos invita a la reflexión es la representación definitoria que hacen los jóvenes de esta prueba, viendo sus resultados como un elemento que impacta de manera absolutista el camino hacia un futuro profesional. Me parece importante preponderar y equilibrar esta visión ajustando las expectativas, ya que, pese a que sí es una evaluación importante, que implica preparación y esfuerzo personal, es uno de los tantos pasos que se darán para construir un proyecto de vida.

Frente a esto, también es relevante comprender que la PAES entrega un resultado que no solo responde a la trayectoria escolar y a la preparación académica previa, sino que también existen otros factores que juegan un rol en su resultado, tales como las brechas educativas, la inequidad en la educación, la regulación y el manejo emocional al momento de rendirla, entre otros factores.

En esta instancia es clave el acompañamiento que pueda proporcionar una red de apoyo cercana, permitiendo una reflexión conjunta y libre de juicios, a partir de una actitud de escucha activa y de mensajes que validen y acepten las diversas emociones que surgen en los jóvenes.

Recordemos que un mal resultado en la PAES es solo un obstáculo temporal y que la determinación y perseverancia son clave para superarlo. La capacidad de resiliencia y transformar esta experiencia en aprendizaje es esencial para el logro de diferentes metas en la vida.