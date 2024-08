Opinión 01-08-2024

Más allá del salario: La importancia de los beneficios para los colaboradores

Juan Manel Riera, Gerente Comercial de Bigbox Chile.







En el panorama laboral actual, los empleados están reevaluando lo que aprecian en sus trabajos. Un estudio reciente de Adecco Chile, que encuestó a cerca de 4,000 trabajadores de diversos sectores, reveló un cambio significativo en las prioridades laborales. Los bonos por desempeño lideran la lista de incentivos más valorados, con un 42% de las preferencias, seguidos por la flexibilidad laboral con un 36%. Esto subraya una tendencia clara: aunque el salario sigue siendo crucial, no es el único factor que influye en la satisfacción y retención de los empleados.



La compensación monetaria es fundamental, eso es indiscutible. Sin embargo, limitarse a una remuneración competitiva sin considerar otros beneficios puede ser una estrategia incompleta. Según el estudio de Adecco, la flexibilidad laboral y el teletrabajo son aspectos cada vez más importantes para los empleados, ya que buscan un equilibrio más saludable entre la vida laboral y personal. Este hallazgo no solo es relevante para la atracción de talento, sino también para su retención, especialmente en un mercado laboral altamente competitivo.



El estudio también destaca la importancia de que las empresas comprendan las necesidades y prioridades individuales de sus empleados. Adaptar los paquetes de beneficios para alinearse con estas expectativas puede ser crucial. Por ejemplo, mientras algunos empleados valoran más el teletrabajo, otros pueden priorizar días adicionales de vacaciones o beneficios específicos. En Bigbox, entendemos esta diversidad de necesidades y hemos desarrollado una plataforma que permite a las empresas personalizar sus programas de beneficios de manera flexible y efectiva.



Nuestra plataforma de fidelización y reconocimiento centraliza todos los métodos de premiación y beneficios, permitiendo a los empleados canjear puntos por una amplia gama de experiencias, desde gastronomía hasta estadías en hoteles. Este enfoque no solo mejora la satisfacción de los empleados, sino que también refuerza su lealtad hacia la empresa.



Además, esta misma herramienta permite una gestión sencilla y autónoma de los programas de beneficios, ofreciendo flexibilidad para seleccionar el contenido que mejor se adapte a las necesidades de premiación. Con opciones personalizables y métricas de uso, las empresas pueden ajustar y optimizar sus programas en tiempo real, asegurando un alto nivel de satisfacción entre sus empleados.



En resumen, es fundamental que las empresas reconozcan que los beneficios laborales van más allá del salario, considerando que la personalización y la flexibilidad en los programas de beneficios pueden marcar una diferencia significativa en la atracción y retención de talento. Nuestra compañía está comprometida en ayudar a las empresas a ofrecer experiencias únicas y personalizadas que no solo satisfagan, sino que superen las expectativas de sus empleados y clientes.