Crónica 05-10-2025

Más de 15 servicios públicos participaron de una nueva Plazoleta Ciudadana en Linares

Con éxito se llevó a cabo una nueva “Plazoleta Ciudadana” en la provincia de Linares, esta vez, en el corazón de la capital provincial. El sentido de esta iniciativa es lograr acercar los servicios públicos que mantienen oficinas solo en la capital regional, para que las y los vecinos puedan realizar sus tramites sin demorar tanto y sin incurrir en gastos de traslado.

La instancia estuvo encabezada por la Delegada Presidencial, Aly Valderrama Villarroel, y también contó con la presencia de la Seremi de Gobierno Lucia Bozo Oyarzún.

“Hemos realizado el Gobierno en Terreno número 16, en nuestra provincia de Linares, con más de 15 servicios públicos, aquí en la Plaza de Armas de Linares, otorgando más de 150 atenciones”, comentó la máxima autoridad provincial, agregando que, “es importante que nuestras comunas tengan este tipo de instancias para que los servicios se acerquen a la ciudadanía”.

La Seremi de Gobierno Lucia Bozo, señaló que, “volvemos a participar en una nueva instancia que busca acercar los servicios públicos a la comunidad, hoy día comuna de Linares. En esta oportunidad nos encontramos entregando nuestro boletín de gobierno que se emite mensualmente que muestra un resumen con todas las políticas públicas que se han implementado”.



