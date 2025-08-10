Nacional 10-08-2025

Más de 2 mil jóvenes han ingresado a la Escuela de Formación de Carabineros en 2025: Cifra viene al alza desde 2022

Este viernes, 1.100 jóvenes provenientes de todo el país comenzarán su formación como Carabineros, tras superar el proceso de selección. Los nuevos alumnos iniciarán un proceso formativo de dos años, que se desarrollará en los grupos de formación de Ovalle, Viña del Mar, Concepción y Valdivia. Desde el organismo indican que la cifra en torno a las personas que ingresan a la Escuela de Formación de Carabinero ha tenido un aumento sostenido desde el 2022. Esta promoción se suma a los 1.185 alumnos que ingresaron en febrero, completando un total de 2.285 nuevos Carabineros alumnos durante 2025. La teniente coronel Jessica Pacheco, jefa del Departamento de Reclutamiento y Selección de Carabineros, indicó que "estos jóvenes serán los Carabineros del Centenario, parte de una generación que se forma para servir con vocación, profesionalismo y compromiso con la comunidad”. Además, hizo un llamado a postular al curso que comenzará en febrero de 2026, cuyas inscripciones están abiertas hasta el 31 de agosto. Los nuevos alumnos cursarán cuatro semestres que combinan contenidos teóricos como Derechos Humanos, Ética Profesional y Derecho Penal, junto con asignaturas prácticas como Defensa Personal, Arma y Tiro, y talleres extraprogramáticos. A ello se suma una etapa final de práctica policial. Las postulaciones se realizan de manera digital en postulaciones.carabineros.cl, utilizando clave única.



