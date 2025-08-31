domingo 31 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Nacional 31-08-2025
    Más de 20 mil personas en situación de calle fueron censadas:
    Promedian 43 años y casi el 14% es extranjeroDe acuerdo a los datos publicados por el INE, en promedio tienen nueve años de escolaridad y existe una mayor proporción en las regiones del norte.
    Freddy Mora | Imprimir | 59

