Más de 20 mil personas en situación de calle fueron censadas:
Promedian 43 años y casi el 14% es extranjeroDe acuerdo a los datos publicados por el INE, en promedio tienen nueve años de escolaridad y existe una mayor proporción en las regiones del norte.
