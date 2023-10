Nacional 04-10-2023

Más de 25 denuncias por irrespeto a medidas por socavón en Viña: Carabineros dice que "es impensado arriesgar la vida"

El Jefe de la V Zona de Carabineros, General Edgard Jofré, dio cuenta de la cifra y también llamó a que las personas no desborden la orden impuesta por la autoridad.

Más de 25 casos han sido denunciados por Carabineros en tribunales producto de que individuos desacatan las medidas de seguridad en torno a los socavones que afectan a la avenida Borgoño de Viña del Mar, Región de Valparaíso. El Jefe de la V Zona de Carabineros, General Edgard Jofré, relató que "ya hemos cursado más de 25 denuncias al tribunal" por ciudadanos que irrespetan los perímetros de seguridad establecidos por la autoridad. "Es impensado arriesgar la vida por una situación que está plenamente vigente", dijo.

Asimismo llamó a que las personas no desborden las medidas de seguridad, de lo contrario, "serán notificadas y citadas al tribunal para responder por no respetar la instrucción de la autoridad". "Sabemos que es un problema importante, empatizamos con lo que están viviendo, pero lo primero que tienen que hacer es responder por su propia seguridad para evitar que otras personas que, inclusive, en una situación adversa, tengan que arriesgar su propia vida para prestar ayuda", agregó. "El propósito es que todas las personas que en algún momento requieran poder sacar sus especies personales, lo hagan con las mejores condiciones de seguridad", sostuvo.