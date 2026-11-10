Deportes 10-11-2026

Más de 3 mil personas participaron en exitosa Corrida Descubre el Maule

- La primera versión de este evento gratuito, impulsado por el Gobierno Regional del Maule y la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP Maule), convocó a corredores de distintas comunas de la región, quienes participaron en recorridos de 2K, 5K y 10K.

Con una masiva convocatoria y un ambiente marcado por el entusiasmo, este domingo 8 de noviembre se desarrolló exitosamente la primera versión de la Corrida Descubre el Maule, iniciativa organizada por el Gobierno Regional del Maule y la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP Maule), que reunió a más de 3 mil participantes en la Plaza de Armas de Talca.

La actividad fue encabezada por el gobernador regional y presidente de la CRDP Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca quien señaló que “más allá de los resultados deportivos, la Corrida Descubre el Maule se consolidó como una instancia de encuentro familiar, recreación y promoción de hábitos saludables, reuniendo a niños, jóvenes y adultos en torno a una experiencia compartida. Con esta exitosa jornada, el Gobierno Regional del Maule y la CRDP Maule reafirman su compromiso con el desarrollo de iniciativas gratuitas que fomenten la actividad física, la participación ciudadana y el bienestar de las familias maulinas”.

Desde las 08:00 horas comenzaron a llegar los primeros corredores, provenientes de 29 comunas de la región, quienes junto a sus familias dieron vida a una verdadera fiesta deportiva en el centro de la capital maulina.

La jornada contempló tres largadas: a las 09:30 horas comenzó el recorrido de 10K, seguido por los 5K a las 09:45 horas y los 2K a las 10:00 horas. Previo a cada salida, los participantes disfrutaron de entretenidas activaciones de zumba en vivo, dirigidas desde el escenario principal, generando un ambiente de energía y motivación para enfrentar los distintos recorridos.

En la actividad también estuvieron la seremi de Salud, Iskra Cox; la seremi del Deporte, María Francisca Mardones; el director regional del IND, Javier Mariscal; y los Consejeros Regionales Gaby Fuentes y Patricio Domínguez. En relación a la corrida Javier Mariscal expresó que “estamos muy contentos como institución, felicitar y agradecer al gobernador regional, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, y a todo el Consejo Regional, que están incentivando, fomentando y desarrollando el deporte, la vinculación con la comunidad y la familia. Sin duda, nosotros vamos a seguir aportando desde el IND en todas las instancias deportivas que vinculen justamente a la familia y que, sin duda, favorecen y mejoran la calidad de vida de tantos y tantas maulinas”.

Para garantizar el adecuado desarrollo de la actividad, la organización dispuso de tres ambulancias distribuidas estratégicamente y dos puntos de hidratación en los recorridos.

La jornada culminó con una ceremonia de premiación realizada en el escenario principal, donde se reconoció a los tres primeros lugares de las distintas categorías, tanto masculinas como femeninas. Además, todos los corredores recibieron una medalla de participación, como reconocimiento a su esfuerzo y compromiso con esta primera versión.

