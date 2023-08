Social 06-08-2023

Más de 300 estudiantes iniciaron sus estudios para ingresar a la Educación Superior

- El grupo de jóvenes provenientes de diferentes comunas del Maule cursan actualmente 4to medio y ahora son parte de la Escuela de Preparación para la Educación Superior que brinda la Universidad Católica del Maule.

Durante el fin de semana, la Universidad Católica del Maule acogió a un importante grupo de jóvenes provenientes de los 31 establecimientos educativos adscritos al Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) para prepararlos para la educación superior.

La actividad trata de una serie de clases y tutorías que apuntan como objetivo central el preparar a jóvenes de cuarto medio para su acceso a la educación superior a través de clases que les permiten profundizar sus conocimientos en áreas como matemáticas, lenguaje y ciencias, además de realizar exploración vocacional y vivir la experiencia de estar aprendiendo en la universidad.

Bárbara Hernández, coordinadora del programa de Preparación en la Enseñanza Media (PEM) de la UCM, comentó que “lo que busca esta instancia es que los alumnos que ya están en cuarto medio vivan lo que significa estar en la Universidad, con profesores, con contenido, de manera que puedan visualizar la continuidad de estudios como una opción real”, afirmó.

El programa dispone de la entrega de colaciones para alimentación de los estudiantes y el traslado en bus para aquellos jóvenes que vienen de zonas lejanas a Talca.

Javiera Riquelme, estudiante del Liceo Polivalente de Molina, viajó temprano para tomar sus clases y comentó tener grandes expectativas personales “tuve una muy buena experiencia, mi idea es poder ingresar a la universidad para cursar mis estudios superiores así que esta preparación siento que me ayuda mucho”, sostuvo.

En la misma línea, Carlos Maureira, alumno del Liceo Bicentenario Guillermo Marín de Retiro, indicó que “para nosotros es una gran oportunidad, ya que antes esto no se hacía (por la pandemia) entonces nos sirve como proceso de ambientación para estar más familiarizados con la vida universitaria, así que yo lo veo como una gran oportunidad para seguir viniendo”, dijo.

En tanto, el estudiante Luis Torres, de 4to medio del Liceo Manuel Montt de San Javier, agradeció y valoró la actividad, “me ha parecido increíble, siento que he aprendido harto. Me han enseñado matemáticas, álgebra, lo que me ha servido mucho para la preparación de la PAES, ya que hay técnicas que no sabía y ahora sí, entonces me ha servido bastante”, concluyó.

La Escuela de Preparación para la Educación Superior UCM entregará sus clases hasta el próximo 16 de septiembre, brindando una gran oportunidad para aquellos estudiantes que buscan involucrarse en el quehacer universitario antes de la rendición de la PAES los próximos 27, 28 y 29 de noviembre.