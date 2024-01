Agricultura 27-01-2024

Más de 340 escolares vivieron una experiencia universitaria este verano

- Los alumnos de entre quinto básico a cuarto medio, realizaron la Academia Escuela de Verano organizada por la Universidad Católica del Maule.

Con entusiasmo y optimismo llegaron los escolares hasta el Campus Nuestra Sra. Del Carmen de la Universidad Católica del Maule (UCM) en Curicó y Campus San Miguel en Talca, para participar de la Academia de Verano 2024 que funcionó desde el 8 al 19 de enero.

El objetivo de esta iniciativa fue brindar orientación vocacional, fomentar hábitos de estudio y trabajo en equipo, entre otros aspectos. Los cursos de verano fueron realizados en colaboración de las distintas facultades y la Dirección de Formación General de la UCM.

Culminada una nueva edición de esta tradicional actividad, el director general de Vinculación UCM Jorge Burgos, destacó que “La Academia de Verano es una oportunidad para que la comunidad escolar pueda acercarse a la vida universitaria e ir logrando claridad de su inclinación vocacional futura. También para compartir clases e instancias de esparcimiento con jóvenes de otros establecimientos, con intereses comunes”, dijo.

En tanto, la coordinadora académica de la Academia de Verano 2024, Dra. Pilar Zamora, resaltó la importancia de que los y las escolares puedan participar en esta instancia.

“Como programa nos sentimos satisfechos por poder entregar herramientas de crecimiento académico y de trabajo en equipo a todos los estudiantes, permitiéndoles también explorar futuras vocaciones profesionales. Pero no todo es estudio, pues estos cursos constituyen a su vez, una experiencia en el ambiente universitario que permite generar lazos de amistad con jóvenes de otros colegios y ciudades, aportando a su crecimiento personal y social”, señaló.

Martina Muñoz, tiene 16 años, estudia en el Colegio Concepción de Parral y aprovechó sus vacaciones para realizar el curso de Introducción a la Medicina. “Me gustó mucho, me inscribí para ver si vocación era realmente estudiar Medicina y ya en el segundo día, que fuimos al laboratorio, me di cuenta de que me gusta harto y es lo mío”, dijo valorando además el conocer gente, aprender y pasar unas excelentes vacaciones.

Palabras similares fueron las que dijo Isidora Delgado, estudiante del Colegio Amelia Troncoso de Linares. “Fue muy entretenido, ya tenía decidido que quería estudiar Medicina y vine a aprender cosas nuevas y me gustó mucho y quedé muy satisfecha”.