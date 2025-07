Social 05-07-2025

Más de 390 mujeres del Maule tuvieron acceso a mamografías gratuitas

• A través de una clínica móvil especialmente acondicionada, Caja La Araucana y Clínica Bupa acercaron la salud preventiva a mujeres de Linares, Constitución, Talca y Curicó, brindando mamografías gratuitas en sus propias comunas.



Un total de 396 mujeres accedieron en junio a mamografías gratuitas gracias a un operativo de salud preventiva impulsado por Caja La Araucana y Clínica Bupa, que recorrió distintas comunas del Maule con una clínica móvil especializada.

El proyecto se enmarca en un plan nacional que ambas entidades han llevado a cabo con el objetivo de corregir las preocupantes cifras a nivel país, las cuales consignan que el cáncer de mama reporta 5.640 casos nuevos al año, según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y que, según el Observatorio Global del Cáncer (Globocan), entre 2022 y 2023 los diagnósticos de la enfermedad oncológica sufrieron un aumento del 13%.

En este contexto, la alianza entre Caja La Araucana y Clínica Bupa busca derribar barreras de acceso a la salud preventiva en todo Chile, especialmente en sectores donde no existen servicios disponibles para realizar este tipo de exámenes.

Al respecto, el gerente general de Caja La Araucana, Francisco Sepúlveda, enfatizó sobre la importancia del proyecto: “Para nosotros es clave que la falta de tiempo, recursos o distancia no sean una barrera para acceder a la salud preventiva. Por eso, nos hemos comprometido por acercar servicios médicos como lo son los operativos de mamografías y crear un impacto real a lo largo de Chile”. Además, comentó: “Hoy nos orgullece que tantas afiliadas del Maule hayan podido acceder a los preventivos que hemos dispuesto porque reconocemos la importancia de la detección temprana”.

Por su parte, la afiliada Carla Soto, destacó la oportunidad de realizarse este examen de manera gratuita y sin barreras de edad o condicionantes de salud. “En los hospitales públicos no te hacen este examen, ya que tienes que haber tenido cáncer o tener 40 años o más y esa no es la gracia. Es muy beneficioso que además es gratis”, señaló.

Cabe destacar que el programa, que se realiza por tercer año consecutivo, buscará completar 128 jornadas de operativos durante el año y beneficiar así a cerca de 4.600 afiliadas en todo el país.