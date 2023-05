Nacional 12-05-2023

Más de 40 personas fueron acusadas de usurpación de terreno en Coquimbo

Una toma de terreno en el sector La Rinconada de la comuna de Coquimbo terminó con 42 personas imputadas por su responsabilidad en el delito de ocupar y usurpar el inmueble propiedad de una inmobiliaria.

En la audiencia de preparación de juicio oral simplificado este número se redujo, ya que solo cinco personas aceptaron ser sometidas a la suspensión condicional del procedimiento que regirá por un año y dos llegaron a un acuerdo reparatorio, por lo que deberán hacer abandono del lugar en 30 días.

A ellos se sumaron 13 imputados que no comparecieron a la audiencia contra quienes se pidió una orden de detención. En tanto, quienes no aceptaron responsabilidad en los hechos deberán comparecer en junio.

El juez Edgardo Pinto dio a conocer las condiciones que deberán cumplir aquellas personas sometidas a la suspensión condicional del procedimiento para evitar ser objeto de una nueva formalización: "Primero, la de hacer abandono del inmueble que actualmente ocupan, esto en un plazo de 30 días. Segundo, someterse a la prohibición de acercarse e ingresar a las parcelas 35 y 36 por el tiempo de un año".

El magistrado agregó que "en la medida que los imputados den cumplimiento a las condiciones previamente expuestas no serán objeto de nueva formalización durante el tiempo de suspensión".

El fiscal adjunto de Coquimbo, Juan Pablo Aguilera, consideró razonable el tiempo otorgado para que las personas sometidas a la suspensión condicional del procedimiento hagan abandono de los terrenos tomados.