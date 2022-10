Deportes 21-10-2022

Más de 400 atletas se darán cita en el “II Meeting Regional de Atletismo Alejandra Ramos”



-El torneo se efectúa este sábado 22 en homenaje a la todavía triple recordwoman chilena del medio fondo en la pista sintética del estadio Bicentenario La Granja de Curicó.



El “II Meeting Regional de Atletismo Alejandra Ramos” se disputará este sábado 22 -entre las 14:00 y 18:00 horas- con récord de inscritos: más de 300 atletas de clubes entre Santiago y Concepción, quienes rendirán un homenaje a la triple recordwoman chilena del medio fondo, quien aún posee a su haber tres plusmarcas de Chile que han sido imbatibles durante 32 años.



La ex funcionaria regional del Ministerio del Deporte y ex Seremi de la región del Maule, poseedora de los récords de Chile de 800 metros (2’00”20) del 3 de septiembre de 1990, en Jerez de la Frontera (España); de los 1.500 metros (4’13”07) del 15 de septiembre de 1990, en Manaos (Brasil); y de los 3.000 metros planos (9’15”31) del 28 de junio de 1992, en Valencia (España), estará presente en la cita atlética, ya que en el primer Meeting de 2018 se encontraba fuera del país.



“Que se realice el torneo después de tres años luego del estallido y la pandemia, me llena de orgullo. Además, el campeonato esta inserto dentro de los festejos de los 279 años de historia de la ciudad de “Aguas Negras” (Curicó). También es una satisfacción que se reconozcan los méritos deportivos nacionales e internacionales que logré para el país por más de 22 años. Puedo decir que sí soy profeta en mi tierra, donde nací, estudié, vivo, trabajo y fueron mis comienzos en el atletismo”, comentó la deportista que vive en la región del Maule.



El certamen contará con la participación de más de 400 atletas provenientes de 5 regiones: Asociación Atlética Regional Metropolitana de Santiago con los Clubes Atlético Santiago, Harambee, Dreams, Puente Alto y Oasis; Asociación de Concepción, Atlético Caleu, Atlético Francés, Club Erika Olivera, Sagrada Familia, Nancagua, Aquelarre de Teno, Manuel Larraín, Molina, Atlético Liceo, Chimbarongo, Parral y Valparaíso.



“Es bueno decirles a las futuras generaciones del atletismo que hay muchas historias atléticas, como este torneo que ha sido forjado por dirigentes y deportistas regionales. Eso lo valoro y lo destaco. Además, ser la única mujer deportista que tiene grabado su nombre en un campeonato en vida, en un orgullo, porque sin historia no hay futuro”, indicó la exatleta y actual recordwoman, quien es periodista y profesora de educación física.



Alejandra Ramos Sánchez fue campeona nacional y sudamericana en innumerables oportunidades, con participación en los juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. En Europa tomó parte en los principales torneos internacionales y en Chile corrió varias veces en el recordado campeonato Orlando Guaita.



El evento tendrá un programa doble. La primera jornada será entre las 10:00 y 13:00 horas que comprende competencias de nivel escolar desde las categorías Infantil a Superior. Por la tarde, entre las 14:00 y 18:00 horas, se desarrollarán competencias para los atletas juveniles y adultos federados, destacando las pruebas de 800 y 1.500 metros, la especialidad de la atleta homenajeada.



El “II Meeting Regional de Atletismo Alejandra Ramos” cuenta con la organización de la Unión Comunal Deportiva Asociación de Atletismo de Curicó de la Región del Maule. Tiene el patrocinio de la Corporación de Deportes de la Ilustre Municipalidad de Curicó y la Corporación Maratón de Santiago, además de la colaboración de auspiciadores locales.