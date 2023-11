Social 26-11-2023

Más de 5 mil 500 kilos de alimentos ha entregado gratuitamente a la comunidad el EcoMercado Solidario de Linares



- Exitosa iniciativa es impulsada por el FOSIS y ejecutada por el municipio local





Los EcoMercados Solidarios impulsados de manera innovadora este año por el FOSIS en todas las regiones de nuestro país, constituyen un banco público de alimentos que gestiona y asegura la entrega gratuita y el correcto acceso a la alimentación por parte de las familias más vulnerables, aprovechando la donación de alimentos, frutas y verduras que por uno u otro motivo no serán comercializados en el mercado y el comercio formal, ferias libres e industrias, entre otros actores.

Se trata de un proyecto piloto que entrega semanalmente entre 4 a 7 kilos de alimento, de manera gratuita, a miles de familias que son priorizadas por las municipalidades que participan en él. En el caso de la Región del Maule se ejecuta con gran éxito desde hace 7 meses en Linares, merced a un trabajo coordinado entre el FOSIS y la Ilustre Municipalidad local.

A tal punto llega este gran resultado que, recientemente, el EcoMercado de la capital del Maule Sur superó los 5 mil 500 kilos de alimentos otorgados, siendo el propio Director Nacional del FOSIS, Nicolás Navarrete, quien viajó hasta Linares para reconocer y felicitar el trabajo de todo el equipo responsable de este logro y aprovechar de materializar una nueva entrega de alimentos que, de paso, marcó este hito que se acerca a las 6 toneladas.

“Hemos conversado con la señora Margarita (Reyes) y con la entrega del día de hoy, el EcoMercado de Linares ha superado los 5 mil 500 kilos de alimentos entregados a las familias de la comuna. Este EcoMercado tiene un foco especial ya que quienes reciben alimentos de forma regular son cuidadores de personas que tienen discapacidad y dependencia severa, y también de adultos mayores que tienen movilidad reducida. El de Linares es un proyecto tremendamente exitoso ya que este EcoMercado ha superado todas las expectativas y estamos muy contentos de que haya abrazado el requerimiento del Presidente Gabriel Boric, que es enfocarse en aquellas cuidadoras que hacen un trabajo invisible. De esta forma esperamos que este EcoMercado continúe en esta senda exitosa porque además, por cada peso que ha invertido el Estado, se ha entregado 1,2 pesos en alimentos, así es que ha sido una nueva política tremendamente efectiva”, explicó Navarrete.

A su vez, Margarita Reyes, quien tiene un hijo postrado, se mostró “muy contenta. Muy feliz y agradecida de todas las personas que han participado y aportan a este EcoMercado porque para las personas es necesario. No todos saben la situación de personas con discapacidad o mayores de edad, entonces eso es bueno y muy bonito. Estoy muy feliz y ahora me voy con otra bolsa de alimentos”.