Crónica 15-12-2024

Más de 5.200 alumnos han sido expulsados desde la promulgación de Aula Segura



Más de 5.200 alumnos han sido expulsados desde la promulgación de la bullada ley Aula Segura (Ley 21.128) en diciembre de 2018.

Un estudio del Centro de Estudios del Ministerio de Educación (Mineduc) reveló que en estos seis años de funcionamiento de Aula Segura, que sigue generando un constante debate en el mundo político, han sido expulsados 5.205 estudiantes.

Según informó La Tercera este sábado, la cifra considera a todos los expulsados que fueron reportados a la Superintendencia de Educación e incluye a todos los de 2018, pese a que la ley fue promulgada en diciembre de ese año.



simismo, se dio cuenta que la cantidad de estudiantes expulsados por este motivo han variado respecto al año: en 2018, 784; en 2019, 692; en 2020, 10; en 2021, 22; en 2022, 1.068; en 2023, 1.741; mientras que en lo que va de 2024, hay 877 expulsados.



Otro dato que se conoció en esta investigación es que, del total de expulsados en estos años, casi un tercio son de la Región Metropolitana, quedando más atrás las regiones de Valparaíso, Biobío, Maule y Coquimbo.



Una alta reincorporación de los expulsados

"No se pensó nunca como una política que buscara prevenir la violencia o faltas graves de la convivencia, sino como un mecanismo rápido de solución de ciertos hechos", dice", analizó a La Tercera Cristóbal Villalobos, académico de la Facultad de Educación y subdirector del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación UC.



En esta línea, afirmó que "no es sorprendente la disminución -por pandemia y tras ella- sobre todo pensando en los diagnósticos que mostraron las dificultades socioemocionales producidas en la pandemia".



"De ahí que políticas como la Política Nacional de Convivencia Educativa (aprobada este año) hayan abordado de forma más integral que Aula Segura problemas graves desde una perspectiva muy diferente, pues se pone el centro en la corresponsabilidad y mediación más que en la expulsión", puntualizó el experto.



Desde el Ministerio de Educación también dieron como dato importante que, del total de expulsados por Aula Segura, un promedio del 86% vuelve a ser reincorporado al año siguiente.



Ante esto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, advirtió que desde el gremio ya han advertido que la medida "era más mediática que efectiva y las cifras lo demuestran: los expulsados no son tan diferentes a lo que había antes y el porcentaje de reincorporados es alto porque es una norma que implica una serie de procedimientos difíciles de cumplir cabalmente".