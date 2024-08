Crónica 03-08-2024

Más de 6 mil escolares conocieron la oferta académica de la UTalca

• La casa de estudios convocó a estudiantes de tercero y cuarto medio de la región del Maule y O Higgins quienes conocieron las carreras que se imparten, así como los beneficios y servicios que ofrece para el acompañamiento de la vida estudiantil.



Agustina Pizarro, estudiante del Instituto Santa Marta de Curicó, le interesan los idiomas y aportar a la formación de nuevas generaciones, por tal sentido le llaman la atención las pedagogías en inglés y alemán de la Universidad de Talca. “Me gustan los idiomas y veo que acá existen opciones de intercambio y de estudio en el exterior”, valoró.

Así como Agustina, más de 6.000 escolares de las regiones del Maule y O Higgins participaron de la novena edición del tradicional Abre Puertas de esta casa de estudios. A través de talleres, música en vivo, 50 stands informativos y más de 100 actividades interactivas, la UTalca presentó su oferta académica -compuesta de 38 carreras profesionales y 5 técnicas- y los distintos beneficios que dispone para favorecer la vida universitaria.

“Me parece una actividad muy buena, ojalá se repita. Hay muchas carreras que no conocía”, recalcó Vicente Herrera, alumno de tercero medio del Colegio Santo Tomás, quien se mostró interesado en Ingeniería Civil Mecatrónica. “Me llamó la atención el campo laboral de esta carrera, se ve interesante y divertida” añadió.

Por su parte, Javiera Vásquez, alumna de cuarto medio del Liceo Luis Correa Rojas de Curepto, quiere estudiar Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual. “Estudio en un liceo técnico profesional en programación y me interesa seguir ese ramo, además me gustan los videojuegos. Siempre he pensado estudiar en la Universidad de Talca”, contó.



NUEVO CONCEPTO

El concepto de este año fue “Exprésate”, “por tanto hemos dispuesto de un escenario para que grupos musicales y folclóricos de la UTalca así como de diversos establecimientos escolares, mostraran su talento", detalló la directora de Ciclo de Vida Estudiantil (CIVE) de la casa de estudios, Paola Morales.

A esto se sumó una serie de actividades de ciencias, virtualización, feria de emprendimiento, deportes, y visitas guiadas dentro del campus.

La directora recalcó que la instancia es una de muchas actividades que la universidad realiza junto con el sistema escolar. “Lo que se entrega hoy es una exploración vocacional para que los estudiantes vivan actividades en las cuales realizan acciones en laboratorios, conocen nuestras clínicas y la experiencia académica, pero de manera lúdica, lo que permite acercar a los estudiantes a lo que es la formación en cada una de las áreas que les interesan”, planteó.