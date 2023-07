Nacional 05-07-2023

Más de 70 computadores robados de colegio de Colina fueron encontrados en locales del barrio Franklin



Dos sujetos fueron detenidos este martes tras ser sorprendidos, in fraganti en el barrio Franklin, entregando y recibiendo más de 70 computadores que habían sido robados a un colegio de la comuna de Colina, en el sector norte de Santiago.

Según el parte policial, transeúntes y locatarios se percataron de que dos personas, "en actitudes sospechosas", estaban descargando más de 70 equipos computacionales desde un taxi particular en un estacionamiento del sector, para llevarlos hasta dos locales comerciales.

Carabineros fue "alertado por las personas que realizaban compras en el barrio comercial, de que había un grupo de personas que estaban realizando una descarga de computadores y trasladándolos hasta dos locales del barrio comercial, y eso obviamente les llama la matención y realizan la denuncia", detalló el mayor Marco Bahamondes, de la Cuarta Comisaría de Santiago.

Policías que realizaban patrullajes preventivos se apersonaron en el lugar y les consultaron a los sujetos sobre el origen de los equipos, pero estos no dieron una respuesta "consistente ni satisfactoria".