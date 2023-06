Crónica 28-06-2023

Más de 700 familias afectadas es el catastro de la emergencia comunal en Longaví

Dedicación exclusiva a la emergencia y catastro de forma inmediata fueron las primeras instrucciones del alcalde de Longaví Cristian Menchaca, tras la reunión sostenida ayer con los Directores de Servicios, Carabineros y el Comité de Emergencia comunal.

“Nos encontramos en una reunión de planificación luego de la emergencia, de hecho, estamos declarados como Zona de Catástrofe, y ahora lo que estamos haciendo es recopilar toda la información y poner los equipos a disposición para hacer la ficha FIBE, y aquellas personas que se pueden quedar retrasadas deben tomar contacto con la municipalidad con el fono de emergencias, algunos vamos a poder solucionar, otros no, pero sí queremos ir en ayuda de aquellos hogares que están más complicados, aquellas personas que rompieron sus ingresos para evacuar aguas y hoy día están aislados, y todo el trabajo que se realizó fue aporte humano, utilizando nuestras retroexcavadoras para sacar tubos, ahora debemos ir con soluciones para aquellas familias”, indicó el alcalde Menchaca.

En otro aspecto, indicó: “quiero aclarar al presidente de la Junta de Vecinos del radio urbano que salió diciendo que nosotros no habíamos entregado la información oportuna a la Delegación Presidencial. Yo creo que no es tiempo de atacar a la autoridad regional, y yo le diría al presidente de la Junta de vecinos que no es momento de criticar, sino que, de unir voluntades, así que apoyo lo que ha realizado Humberto Aqueveque en la región” .

En tanto, Víctor Burgos, encargado de emergencia comunal, declaró que “las familias afectadas serán alrededor de 2000 personas, tenemos tres albergues hoy día con 84 personas, uno en el sector de El Cascajo, uno en el sector de Paine y otro en el camino La Conquista, se continúa trabajando en los turnos de emergencia. También gestionamos con la Escuela de Artillería la ayuda hasta el sector de Vega del Molino con un helicóptero militar que se está facilitando para poder llegar hasta esas 130 familias que están aisladas, y ojalá podamos llegar hasta el sector de La Balsa y Potrero Grande”.

Finalmente, se informó que el camino hacia Loma de Vásquez se encuentra habilitado, pero se recomienda por precaución solamente el tránsito para personas que residan en el lugar.