Social 24-11-2024

Más de dos millones de chilenos viven con Diabetes tipo 2

- Hospital Clínico de la Universidad de Chile, con el apoyo de Eurofarma Chile y otras

empresas del sector salud, efectuó jornada de pesquisa gratuita de la enfermedad





Buscando fortalecer la concientización, Eurofarma, junto con

otras empresas de salud y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, reforzaron la

importancia del 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. En esta oportunidad, se llevó a

cabo una masiva operación gratuita de detección a más de 300 personas que acudieron a la

convocatoria del Hospital.

A quienes acudieron desde temprano se les formuló una completa encuesta preliminar, se

examinaron peso, talla, presión arterial y glicemia para evaluar su condición de salud y finalmente

se les dio una sospecha diagnóstica, que es clave para su posterior evaluación.

La doctora Patricia Gómez, jefa del Servicio de Diabetes del Hospital Clínico de la Universidad

de Chile, calificó la jornada como “extraordinaria”, destacando el gran interés de las personas

que asistieron. Señaló que el foco de la actividad estuvo en integrar el concepto de bienestar

para los pacientes con esta condición, enfatizando el importante rol de la prevención para evitar

consecuencias mayores en la salud.

La profesional subrayó también el apoyo del sector privado a esta iniciativa mediante la

promoción y el aporte de insumos, no descartando repetir la actividad el próximo año.

En el caso específico de Eurofarma, la multinacional farmacéutica presente en 22 países, incluido

Chile, ha desarrollado un sostenido esfuerzo para ofrecer a los pacientes que viven con esta

condición un nuevo fármaco que trata efectivamente la Diabetes Mellitus Tipo 2, una nueva

generación de inhibidores de DPP4, presentada recientemente a la comunidad médica y

profesionales de la salud.

Más de dos millones de chilenos viven hoy con diabetes tipo 2, pero más del 30% aún no lo sabe

y un tercio de los que sí están diagnosticados, no sigue tratamiento, de acuerdo a antecedentes

proporcionados por la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 del Ministerio de Salud y OPS.

Por eso, es urgente tomar medidas concretas para generar conciencia en la población sobre el

impacto que esta enfermedad tiene en su salud y calidad de vida, siendo clave su prevención,

detección y terapia adecuada.