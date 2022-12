Nacional 23-12-2022

Más de mil casos de gripe aviar en Chile: Síntomas, medidas preventivas y las proyecciones de las autoridades

Más de mil casos de aves fallecidas y contagiadas con gripe aviar se reportan a la fecha, a 15 días de la primera confirmación de un ave silvestre en la región de Arica y Parinacota; luego, se reportaron dos más en Tarapacá y Antofagasta respectivamente, y ahora se sumó Atacama.



Ayer, el subsecretario de Agricultura, José Guajardo, dijo en EmolTV que las aves fallecidas y enterradas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) llegan a 1.030. "Son al menos cinco especies: gaviotas, gaviotines, pelícanos, piqueros y apareció recién un jote, que comen animales muertos en la costa". El hallazgo del virus H5N1 en dichas aves fue posible gracias a la permanente labor de pesquisa desarrollada por el SAG, cuyas muestras son enviadas para análisis en los laboratorios especializados de dicho organismo. De hecho, desde que se conocieron los primeros casos en el hemisferio norte -Canadá y Estados Unidos-, se activaron los preparativos en Chile, a la espera del fenómeno. Esto, porque son precisamente las aves migratorias las que portan la enfermedad. Por ahora, los casos sólo se han detectado en las aves silvestres en Chile, pero el subsecretario no descartó que algún ave de gallinero (de patio) pueda alcanzar el virus. En tanto, se han coordinado otras acciones preventivas con el sector industrial, quienes han aumentado sus medidas de bioseguridad. A nivel global, según datos a partir de 2018 a la fecha, sólo hay siete casos clínicos reportados donde humanos han adquirido la enfermedad por exposición a un ave contagiada: en Nepal, India, Laos, Reino Unido, Estados Unidos y dos en España. En los dos primeros países los pacientes fallecieron. En tanto, en Chile no se han registrado casos de contagio en seres humanos. De todos modos, el virus hasta ahora no ha adquirido una capacidad de mutación que le permita la infección de persona a persona. Lo que sí confirmó Guajardo, es que si bien en Chile han existido cuatro episodios de influenza aviar desde el 2002, se van dando distintos serotipos o variedades, y "este es el más agresivo con el que nos hemos encontrado".