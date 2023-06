Nacional 24-06-2023

Más de mil personas aisladas en el Cajón del Maipo y decretan alerta roja en Región de OHiggins

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, aseguró que hay más de mil personas aisladas en el Cajón del Maipo, producto del intenso sistema frontal que se registra en la zona centro sur del país. También reportó desbordes de ríos y canales en distintos puntos de la capital. En conversación con el programa Contigo en Directo de Chilevisión, la autoridad regional sostuvo que "en Paine se salió un canal que inundó varias viviendas. En Buin, a raíz del sobrepasamiento de una bocatoma en la conjunción del río Clarillo con el río Maipo, se produjeron también inundaciones de viviendas".

En ese sentido relató que "me acaban de informar que en el Cajón del Maipo hay 1.100 personas que están aisladas, sobre todo en el sector del Toyo en donde se superaron los caminos, y también el sector de Baños Morales, donde el puente que se había generado ha sido, de alguna manera, sobrepasado por las aguas". Por lo mismo aseguró que quienes se encuentran aislados "son residentes", por lo que se busca "reabrir los caminos". "La gente está en sus casas. No hay personas que estén con riesgo vital", enfatizó. Junto con esto, aseguró que "seguimos monitoreando en Barnechea", ya que "ha aumentado el caudal de río (Mapocho). Desde el municipio y Carabineros nos señalan que está lloviendo en Farellones, lo que no es una buena noticia, porque donde debería estar nevado, está cayendo agua". Alerta roja en OHiggins En tanto, el delegado presidencial de OHiggins, Fabio López, anunció la declaración de alerta roja para toda la región, debido al desborde de los ríos Cachapoal, Claro y Tinguiririca. "Se cancela la alerta amarilla que se había determinado por parte de Senapred ya que ha habido una importante afectación en varias comunas ribereñas a las cuencas de los ríos", manifestó la autoridad regional.