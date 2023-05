Nacional 14-05-2023

Más ingresos para municipios: Inyección de recursos por royalty abre debate sobre mejoras a la fiscalización



Durante las últimas semanas se han conocido algunos casos que comprometen a los municipios respecto al uso de sus recursos, como el que enfrenta Santiago con la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella, o el llamado "caso Torrealba", donde estaría involucrado el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, en el supuesto desvío de dineros a su favor a través de las corporaciones "Vita".



La lista sigue: en marzo, la PDI allanó la casa del alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, en el marco de una investigación por delitos de corrupción al interior del municipio, por lo que se abrió una indagatoria por parte de la fiscalía por fraude al fisco y negociación incompatible. A fines de abril, cuatro funcionarios públicos de la Municipalidad de San Ignacio -incluyendo al alcalde, César Figueroa, quien se encuentra en prisión preventiva-, y otro del municipio de Ñiquén, fueron formalizados por distintos delitos en una investigación por corrupción que inició el Ministerio Público. Esto casos se suman a aquellos que han quedado en la memoria colectiva, como el llamado "caso luminarias", que desde 2018 ha involucrado a distintos municipios, o el "caso basura", que data de 2012 y que involucró a ex alcaldes de Cerro Navia, Maipú, Colina y Ñuñoa. Durante su primera cuenta pública, el fiscal nacional, Ángel Valencia, no sólo hizo hincapié en el problema del crimen organizado que enfrenta el país, sino que también reservó un apartado para anunciar que "el Ministerio Público diseñará estrategias especialmente dirigidas a perseguir y potenciar los apoyos en los casos de corrupción municipal", a través de una unidad especializada. Así las cosas, la Sala del Senado aprobó el miércoles el proyecto de ley que crea un nuevo royalty minero, que podría dotar de más recursos a los municipios, lo que abre el debate sobre las fórmulas que se tendrían que fijar para la fiscalización de estos ingresos. Esto, mientras que desde la Asociación Chilena de Municipalidades, su presidenta, la alcaldesa Carolina Leitao, llama a dejar que los alcaldes administren estos recursos, y que "la ciudadanía juzgará" el uso de los mismos.