Deportes 22-06-2025

Más líderes que nunca: el Depo festejó en el Tucapel Bustamante y termina en la parte alta

- Equipo albirrojo cierra una primera rueda impensada

Una linda jornada vivieron los cerca de 1700 espectadores que se dieron cita para acompañar al Depo en su último partido de la primera rueda del torneo de la Segunda Profesional . Hasta Jaime “pájaro” Valdés , llegó para ver en acción a los dirigidos por el “Kalule” .

Los primeros minutos no fueron fáciles para los linarenses, porque el cuadro forastero impuso su juego y se adueñó del mediocampo . Con algunas pelotas detenidas que afortunadamente no hicieron daño al pórtico defendido por Celso Castillo, aunque a ratos daba la impresión que el equipo adiestrado por Martín Garnero inclinaba la cancha hacia el sur, pero afortunadamente la defensa estuvo atenta y concentrada para alejar todo peligro en la zona.

A los 22 en el arco norte , la primera jugada para el depo , en un tiro fuera del área, frente a la gradería, de Cristian Duma , una zurda fantástica donde el balón sacó pintura al travesaño, pero se salvó Rengo, era la antesala de lo que venia , porque siete minutos más tarde en una tremenda jugada construida por Joaquín Aros , quien proyecto el balón para el cumpleañero Diego Pereira, el cual sacó un perfecto centro que encontró el frentazo de Cristian David Duma , quien dejó parado al arquero Claudio Abarca de Rengo , para poner la ventaja y el único tanto del partido . Con ese marcador se fueron al descanso .

En la segunda fracción , se fue con todo Rengo, para buscar la igualdad, pero Celso Castillo estuvo fantástico para contener todas esas ocasiones . A los 46 , fue Diego Vallejos , quien casi anota la segunda conquista para los albirrojos . Luego fue Fabián González , quien hizo trabajar al portero Abarca. En el 55 , Castillo fue fenómeno tras manotear en tres ocasiones en una misma jugada y salvar a los linarenses de una caída inminente . Linares ,se las ingeniaba para crear ocasiones, y en una de ellas , Benjamín Droguett , habilitó a Duma , y el portero salvó milagrosamente su arco .

Se realizaron algunos cambios en la pizarra del “kalule “, una de las salidas que preocupó que fue la salida de Joaquín Aros , quien realizó un tremendo partido , fue artífice del gol de los albirrojos y debió abandonar por un desgarro , que esperamos que no pase a mayores , aunque el nos dijo que había un mes para recuperarse porque ahora se viene una para en el futbol chileno. Otra idea de las cabezas pensantes de la ANFP que no tiene razón de ser , lo único que han señalado es para que los campeonatos terminen en noviembre, un “ chiste” , como si nuestro balompié estuviera en lo más alto . Aquí queda en evidencia cuando los que mandan en el fútbol están en otra .

Con este triunfo Deportes Linares finaliza una primera rueda con resultados positivos , en la cima de la Segunda Profesional y esperando solamente el partido pendiente que deben jugar Osorno con Puerto Montt , antes del inicio de la segunda rueda .

En las próximas ediciones analizaremos en profundidad lo que fue la campaña en la parte uno del torneo de Segunda.

Estadísticas

D. Linares ( 1) : Celso Castillo , Christian Latorre, Joaquín Aros (Felipe Lee-Chong), Flavio Rojas, Diego Pereira , Bastián Bravo , Bryan Figueroa, Sebastián Peñaloza (William Gama) , Fabian Gonzalez ( Benjamín Droguet) , Cristian Duma , Diego Vallejos ( José Molina).

Publico Controlado : 1736 personas

Recaudación : 9 millones 80 mil pesos .

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo