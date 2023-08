Nacional 08-08-2023

Mascarillas en los colegios: Minsal responde a alcaldesa de Las Condes que aún no hay consenso para eliminarlas



Hace unos días la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, envió una carta al Ministerio de Salud solicitándole terminar con el uso de la mascarilla en los establecimientos educacionales, donde es obligatoria para los alumnos a partir de los 5 años.



La medida fue implementada en junio pasado, en medio de la crisis sanitaria por la ola de virus respiratorios que amenazaba con colapsar las camas críticas pediátricas, y si todo sigue igual se mantendrá vigente al menos hasta el 31 de agosto. Ante esto, la alcaldesa Peñaloza envió una carta dirigida a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, donde le pidió "retirar y terminar con la resolución que establece el uso obligatorio de mascarillas en establecimientos educacionales", haciéndole ver la "alta preocupación" que hay entre "los vecinos y apoderados de Las Condes". Sostuvo que "esta iniciativa, que no fue consultada ni planificada junto a los municipios, está generando un impacto negativo en diversos ámbitos del desarrollo de los niños y jóvenes, que van desde la salud mental, la comunicación, el desarrollo social, hasta los propios procesos del aprendizaje", y que "es necesario y urgente que nuevamente el foco de las decisiones del Ministerio de Salud sea la salud mental y el bienestar de los alumnos". También argumentó que las cifras de virus respiratorios sincicial (VRS) "han mejorado considerablemente" y que "la demanda pediátrica ha disminuido", así como también el número de atenciones de urgencia. Ante esto, llamó al Minsal a "terminar con las mascarillas en los establecimientos educacionales" a partir de este lunes 7 de agosto. Minsal dice que volverán a analizar el tema esta semana La respuesta del Minsal no tardó en llegar, pero no fue la que esperaban en el municipio. Según comentaron, desde la cartera de Salud les señalaron que solicitaron la opinión al consejo de asesores externos de campaña de invierno, pero que no hubo una postura de consenso al respecto, por lo que volverán a evaluarlo esta semana.