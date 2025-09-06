Política 06-09-2025

Mascotas: Aprueban permiso pero con devolución de jornada

La Comisión de Trabajo de la Cámara, aprobó una redacción consensuada para regular la entrega de un día de permiso laboral para trabajadores y trabajadoras por el fallecimiento de sus mascotas o animales de compañía.

Esta propuesta normativa, aprobada por 8 votos a favor, y trabajada en forma transversal por los equipos de las y los legisladores, recoge la idea matriz de las diferentes mociones, pero resguardando el empleo (boletines refundidos 14.670, 16.755, 16.756, 16.757, 16.759 y 16.760).

De esta manera, el texto plantea establecer en el Código del Trabajo un día de permiso laboral para un o una trabajadora, con motivo del fallecimiento de su mascota o animal de compañía. El o la trabajadora accederá así a un permiso remunerado, pero con la obligación de devolver la jornada laboral dentro de los 90 días siguientes al permiso.

Además, señala que el permiso será solo para quien figure como dueño en el Registro Nacional de Mascotas.

Para solicitar el citado permiso, que podrá utilizar dentro de los 5 días siguientes al fallecimiento, el trabajador(a) deberá dar aviso a su empleador, previa exhibición de la documentación que acredite el fallecimiento del animal.

