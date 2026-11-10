Social 10-11-2026

Masiva asistencia tuvo bingo del Liceo Nuestra Señora del Rosario de Linares

- La actividad, organizada por el Centro de Padres y Apoderados del establecimiento educacional, reunió a una gran cantidad de público durante el reciente fin de semana, con atractivos premios en dinero y diversos artículos para el hogar.

Con gran éxito y una masiva asistencia de público se desarrolló el tradicional bingo organizado por el Centro de Padres y Apoderados del Liceo Nuestra Señora del Rosario de Linares, actividad que congregó a numerosas familias y miembros de la comunidad educativa durante el reciente fin de semana.

El evento se realizó en las dependencias del establecimiento, registrándose una alta concurrencia tanto en el gimnasio como en el patio lateral, espacios que fueron habilitados para recibir a los participantes que llegaron con entusiasmo para disfrutar de una entretenida jornada.

La actividad contempló un total de doce atractivos premios, destacando importantes sumas de dinero en efectivo de 3 millones, 2 millones, 1 millón, 500 mil y 250 mil pesos.

A estos premios se sumaron valiosos artículos, entre ellos un freezer vertical, un Smart TV de 55 pulgadas, un robot de cocina, una aspiradora robot, una gift card de 100 mil pesos, una consola Nintendo y una estadía de fin de semana para dos personas en el Hotel de Quinamávida.

La jornada contó con la animación de Miguel Ángel Venegas, brindando momentos de alegría y entretención a los numerosos asistentes.

Desde el Centro de Padres y Apoderados del Liceo Nuestra Señora del Rosario expresaron su agradecimiento a todas las personas que participaron y colaboraron con esta iniciativa, destacando el respaldo de las familias y de la comunidad linarense.

La masiva convocatoria permitió dar vida a una exitosa jornada de encuentro y participación, reafirmando el compromiso de los padres y apoderados con las actividades que fortalecen la integración de la comunidad educativa del tradicional establecimiento de Linares.



