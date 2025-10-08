Social 08-10-2025

Masivo de zumba para la concientización sobre el cáncer de mama fue todo un éxito en el Maule

*Los prados de la piscina abierta del Estadio Fiscal de Talca se tiñeron de rosa con este evento organizado por el Instituto Nacional de Deportes y la agrupación Claro de Vida, el que contó con el apoyo de Andes Salud y donde las asistentes vistieron de ese color

Este es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, promoviendo su detección temprana y tratamiento oportuno, por lo que cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama, incorporando actividades educativas y destacando la importancia de los hábitos de vida saludables junto a la actividad física.

En ese contexto, el Ministerio del Deporte, a través del Instituto Nacional del Deporte, en conjunto con la fundación Claro de Vida y Andes Salud, llevaron a cabo un exitoso evento deportivo que contó con la asistencia de cerca de medio millar de personas, donde la zumba fue la invitada estelar.

Iván Sepúlveda, Seremi del Deporte de la región del Maule, se mostró satisfecho nuevamente por la exitosa convocatoria a esta actividad: “Estamos muy conformes, tal como lo hemos hecho los años anteriores, con esta zumba masiva organizada en conjunto con la Agrupación Claro de Vida, la presencia de la Seremi de Salud y de nuestros talleres del IND y sus monitores, para la concientización del cáncer de mama. Agradecemos el trabajo hecho por esta agrupación, tanto en la rehabilitación, como en darle un propósito a la enfermedad que sufrieron estas mujeres”.

Esta patología en Chile, cobra la vida de seis personas cada día, por lo que la prevención resulta fundamental según manifestó Carla Manosalva, Seremi de Salud en el Maule: “Es muy importante que todas las mujeres a partir de los 40 años se puedan realizar su mamografía preventiva, donde las mujeres desde los 50 años tienen gratuidad en el sistema público de salud. Hacer una temprana detección es fundamental, ya que un cáncer en grado tres o cuatro significa que podría causar la muerte. El diagnóstico, tratamiento y seguimiento de esta patología, se encuentra asegurada por el GES, siendo una política de gobierno que asegura su gratuidad”.

COLORIDO

En la mayoría de las actividades de concientización sobre el cáncer de mama, destaca el lazo color rosa, siendo su símbolo internacional y que representa la lucha contra esta enfermedad, la esperanza y el apoyo a las personas afectadas.

En ese sentido, Gilda Morales, presidenta de la Agrupación Claro de Vida, señaló que “esta es una agrupación de mujeres sobrevivientes del cáncer de mama. Estamos trabajando desde inicio de año para hacer muchas actividades durante este mes. El Maule es una de las regiones con más cáncer, por lo tanto, nos sentimos muy comprometidas, ya que no queremos que ninguna mujer pase por todo lo que hemos pasado nosotras. Enfrentar un espejo todos los días es muy complicado, muy doloroso”.



