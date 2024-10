Social 12-10-2024

Masonería inauguró monumento con motivo de los 100 años de presencia en Linares

Una sencilla y emotiva ceremonia fue lo que rodeó la inauguración del monumento entregado ala comunidad por la Logia Masónica Razón 63.



En la actividad se dieron cita diferentes autoridades, encabezadas por Carlos Varela Moreno, Venerable Maestro de la Logia Razón Nº 63 de Linares, quien resaltó este evento como “muy importante hito para la logia masonería que ha trabajado incansablemente por el bienestar de la sociedad. Hemos querido celebrarlo con distintas actividades durante el año. Hemos organizado actividades artísticas, culturales, académicas; y hoy en particular, inaugurando este monolito con un símbolo propio nuestro que queremos que sea conocido por toda la comunidad”.



“Nuestra logia ha formado parte de la historia de Linares. Para nosotros es muy relevante poder comentar que las personas que han participado en nuestra logia son personas que se han comprometido justamente con aportar de una o de otra manera al mejoramiento de la sociedad. Han habido grandes hombres, grandes linarenses en particular, que han sido parte importante de la historia de Linares en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en fin. Tenemos el Colegio de Concepción de Linares, que es una opción para aportar a la formación de ciudadanos, niños, niñas, que están en proceso de educación. Creemos que es un gran espacio, una gran manera también de aportar a una mejor sociedad desde el ámbito de la educación”, acotó.





La Orden Masónica busca el equilibrio, el bien de la humanidad, el bien de las personas y esta logia Razón 63 no es otra cosa lo que realiza en beneficio de la comunidad de Linares.



En sentido público, Razón partió en el año 1924 y hasta hoy han circulado por sus filas muchos hombres de Linares que han dejado una huella positiva en la sociedad.



El monolito se ubica en la Alameda Valentín Letelier, frente a la Prefectura de carabineros de Linares.