Deportes 21-11-2023

Matías Mansilla, de Linares, se colgó el bronce en el Para Ciclismo de Ruta



En la jornada de este domingo, en Isla de Maipo, donde se efectúa la competencia parapanamericana del pedal, cayó una nueva presea por Chile.



Se trata de Matías Mansilla, de Linares ,quien, guiado por su hermano Marcelo, alcanzó el tercer lugar en la contrarreloj Clase B (para personas con discapacidad visual) tras marcar un tiempo de 30:57.85, por detrás del argentino Maximiliano Gómez (oro) y del colombiano Nelson Serna (plata).

El ciclista compite desde inicios del 2022 en esta disciplina y había tenido que pedir ayuda económica para participar de campeonatos.

El deportista, siempre acompañado de su hermano, comenzó a practicar este deporte hace solo un año. “El año pasado un amigo mecánico, que siempre ha arreglado mi bici, me preguntó si conocía las bicicletas dobles para ciegos. Empecé a averiguar, me enteré de que en Chile había paraciclismo pero nadie practicaba tándem, y me interesé”, destacó a Diario el Heraldo.