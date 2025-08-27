Agricultura 27-08-2025

Maule Alimenta y Corfo lanzan la 10° Semana de la Agroindustria Regional

- “Este año ponemos especial énfasis en IA, transformación digital y economía circular, pilares claves para la competitividad del sector” — Felipe Torti, Gerente de Maule Alimenta.

Con un punto de prensa en la Dirección Regional de Corfo, este lunes 1 de septiembre se dará inicio a la 10° Semana de la Agroindustria Regional, instancia organizada por el Programa Estratégico Maule Alimenta con el apoyo de CORFO Maule. La actividad reunirá a empresas, academia, autoridades y representantes del sector agroindustrial en una agenda de cinco días orientada a la innovación, digitalización, encadenamientos productivos y economía circular.

“En estos 10 años hemos consolidado la Semana de la Agroindustria como el espacio de encuentro más importante para el sector en la región. Nuestro desafío ha sido responder a las necesidades de las empresas, generando vínculos con la academia, instituciones, pares y con nuevos mercados. Este año ponemos especial énfasis en la inteligencia artificial, la transformación digital y la economía circular, pilares claves para la competitividad de la agroindustria del Maule”, destacó Felipe Torti, Gerente de Maule Alimenta.

Por su parte, Pablo Elvenberg, Subdirector Regional de Corfo Maule, subrayó la relevancia de esta conmemoración: “La agroindustria es uno de los motores productivos de la región y con esta semana buscamos relevar el aporte de las empresas, promover su modernización y visibilizar las oportunidades de innovación que surgen al articular esfuerzos entre sector privado, Estado y academia. Que esta sea la décima versión demuestra la consolidación de un trabajo conjunto que sigue proyectándose hacia el futuro”.

SOBRE LA SEMANA DE LA AGROINDUSTRIA

La Semana de la Agroindustria del Maule fue instaurada en 2016 como la única instancia regional que congrega a los cinco sectores productivos agroindustriales —congelados, deshidratados, jugos, conservas y aceites— junto a autoridades y academia, promoviendo el diálogo, la innovación y la proyección del sector.



